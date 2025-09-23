Осіннє рівнодення – особливий астрономічний момент, коли Сонце перетинає небесний екватор і переходить із Північної півкулі в Південну. У цей час день і ніч зрівнюються за тривалістю, адже сонячні промені освітлюють обидві частини Землі майже однаково.

Саме з цього часу для українців офіційно починається астрономічна осінь, яка триватиме до зимового сонцестояння. Про те, коли день стане коротшим у 2025 році – пише LifeStyle24 з посиланням на Інститут небесної механіки та обчислень Ефемериди.

Дивіться також Головні заборони та народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025

Коли день стане коротшим у 2025 році?

У 2025 році осіннє рівнодення вже відбулося 22 вересня о 21:19 за київським часом. Саме з цієї миті, за астрономічними підрахунками, день починає ставати коротшим, а ніч – довшою.

Для України осіннє рівнодення означає поступове і відчутне скорочення світлового дня. Чим північніше розташований регіон, тим швидше після цієї дати тривалість дня зменшується, тоді як ближче до екватора різниця майже непомітна. Саме з кінця вересня у природі можна краще спостерігати настання осені. Зокрема, довші сутінки, прохолодніші ночі й зниження середньодобових температур.

День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День осіннього рівнодення 2025?