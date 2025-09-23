Саме з цього часу для українців офіційно починається астрономічна осінь, яка триватиме до зимового сонцестояння. Про те, коли день стане коротшим у 2025 році – пише LifeStyle24 з посиланням на Інститут небесної механіки та обчислень Ефемериди.
Коли день стане коротшим у 2025 році?
У 2025 році осіннє рівнодення вже відбулося 22 вересня о 21:19 за київським часом. Саме з цієї миті, за астрономічними підрахунками, день починає ставати коротшим, а ніч – довшою.
Для України осіннє рівнодення означає поступове і відчутне скорочення світлового дня. Чим північніше розташований регіон, тим швидше після цієї дати тривалість дня зменшується, тоді як ближче до екватора різниця майже непомітна. Саме з кінця вересня у природі можна краще спостерігати настання осені. Зокрема, довші сутінки, прохолодніші ночі й зниження середньодобових температур.
Що відомо про День осіннього рівнодення 2025?
- Ідея створення Дня осіннього рівнодення має давнє коріння. Ще в античні часи й навіть раніше люди помічали, що двічі на рік день і ніч стають майже однаковими за тривалістю. Це спостереження стало основою для формування календарів, визначення сільськогосподарських циклів і встановлення дат свят.
- Для предків осіннє рівнодення символізувало час збору врожаю та підготовки до холоднішої пори року. У Європі, як зазначає History, воно мало особливе значення для кельтів, германців і слов'ян, які сприймали цей момент як перехід від світлої половини року до темної.
- У день рівнодення наші пращури традиційно влаштовували святкування, куди запрошували всю родину. Зазвичай в оселях запалювали свічки, пекли пироги з капустою, молилися та пригощали приготованими стравами не лише рідних, а й нужденних. Водночас предки займалися очищенням домівки, зокрема старі речі спалювали у вогнищі, вірячи, що разом із полум'ям зникають усі біди й труднощі.
- Також пращури виготовляли обереги з горобини й розміщували їх у домі, щоб захиститися від негараздів і нечистої сили.