Ще у давні часи з'явилися народні прикмети до Дня осіннього рівнодення, за якими люди могли передбачити погоду чи певні події. Що не можна робити 22 вересня та які у цей час діють повір'я – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?

  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити.
  • Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не рекомендується гучно з'ясовувати стосунки.
  • Не варто нехтувати прибиранням вдома.
  • Не слід розпочинати нові справи або проєкти.
  • Не можна вирушати в далекі подорожі чи поїздки.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не варто ображати тварин.

Народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025

  • Якщо сьогодні надворі тепло, то зима буде м'якою.
  • Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.
  • Якщо на рівнодення листя берези чи дуба ще не жовтіє, то зима буде пізньою і м'якою.
  • Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.
  • Якщо на рівнодення видно перелітних птахів, то зима прийде рано.
  • Якщо вранці на рівнодення стоїть туман, то осінь буде теплою, а зима пізньою.
  • Якщо у цей день дме сильний вітер, то зима буде холодною.
  • Якщо рясний урожай горобини, то зима буде холодною і сніжною.
  • Якщо на осіннє рівнодення ясна і тепла погода, то осінь буде довгою і сонячною.
  • Якщо на рівнодення йде дощ, то осінь буде сухою, а в наступному році слід чекати хорошого врожаю.

День осіннього рівнодення 2025 День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik

Що можна робити у День осіннього рівнодення 2025?

  • У День осіннього рівнодення варто провести час у сімейному колі. Так, наші предки готували святковий стіл з різноманітними стравами, якими потім пригощали своїх сусідів.
  • Водночас в осіннє рівнодення можна займатися прибиранням вдома. У народі вірили, що якщо позбутися старих речей у цей день, то тоді звільниться місце для чогось нового й позитивного.
  • Крім цього, пращури вшановували пам'ять померлих родичів у День осіннього рівнодення. Зокрема, вирушали на кладовище, прибирали на могилах та згадували хороші моменти, пов'язані з життям покійників.