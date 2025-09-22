Ще у давні часи з'явилися народні прикмети до Дня осіннього рівнодення, за якими люди могли передбачити погоду чи певні події. Що не можна робити 22 вересня та які у цей час діють повір'я – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується гучно з'ясовувати стосунки.

Не варто нехтувати прибиранням вдома.

Не слід розпочинати нові справи або проєкти.

Не можна вирушати в далекі подорожі чи поїздки.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто ображати тварин.

Народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025

Якщо сьогодні надворі тепло, то зима буде м'якою.

Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.

Якщо на рівнодення листя берези чи дуба ще не жовтіє, то зима буде пізньою і м'якою.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.

Якщо на рівнодення видно перелітних птахів, то зима прийде рано.

Якщо вранці на рівнодення стоїть туман, то осінь буде теплою, а зима пізньою.

Якщо у цей день дме сильний вітер, то зима буде холодною.

Якщо рясний урожай горобини, то зима буде холодною і сніжною.

Якщо на осіннє рівнодення ясна і тепла погода, то осінь буде довгою і сонячною.

Якщо на рівнодення йде дощ, то осінь буде сухою, а в наступному році слід чекати хорошого врожаю.

День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik

Що можна робити у День осіннього рівнодення 2025?