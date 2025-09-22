Ще у давні часи з'явилися народні прикмети до Дня осіннього рівнодення, за якими люди могли передбачити погоду чи певні події. Що не можна робити 22 вересня та які у цей час діють повір'я – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.
Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується гучно з'ясовувати стосунки.
- Не варто нехтувати прибиранням вдома.
- Не слід розпочинати нові справи або проєкти.
- Не можна вирушати в далекі подорожі чи поїздки.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто ображати тварин.
Народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025
- Якщо сьогодні надворі тепло, то зима буде м'якою.
- Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.
- Якщо на рівнодення листя берези чи дуба ще не жовтіє, то зима буде пізньою і м'якою.
- Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.
- Якщо на рівнодення видно перелітних птахів, то зима прийде рано.
- Якщо вранці на рівнодення стоїть туман, то осінь буде теплою, а зима пізньою.
- Якщо у цей день дме сильний вітер, то зима буде холодною.
- Якщо рясний урожай горобини, то зима буде холодною і сніжною.
- Якщо на осіннє рівнодення ясна і тепла погода, то осінь буде довгою і сонячною.
- Якщо на рівнодення йде дощ, то осінь буде сухою, а в наступному році слід чекати хорошого врожаю.
День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik
Що можна робити у День осіннього рівнодення 2025?
- У День осіннього рівнодення варто провести час у сімейному колі. Так, наші предки готували святковий стіл з різноманітними стравами, якими потім пригощали своїх сусідів.
- Водночас в осіннє рівнодення можна займатися прибиранням вдома. У народі вірили, що якщо позбутися старих речей у цей день, то тоді звільниться місце для чогось нового й позитивного.
- Крім цього, пращури вшановували пам'ять померлих родичів у День осіннього рівнодення. Зокрема, вирушали на кладовище, прибирали на могилах та згадували хороші моменти, пов'язані з життям покійників.