Осіннє рівнодення символізує зміну сезонів, перехід від літа до осені та нагадує про циклічність часу й природи. У 2025 році воно матиме свою чітку дату та навіть конкретну хвилину настання, яку можна визначити завдяки точним астрономічним розрахункам. Детальніше про дату, історію та значення Дня осіннього рівнодення – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

Яка історія Дня осіннього рівнодення?

Ідея відзначення осіннього рівнодення має дуже давню історію. В античні часи та навіть раніше люди помічали, що двічі на рік день і ніч стають майже однаковими за тривалістю. Це спостереження стало основою для формування календарів, визначення сільськогосподарських циклів та встановлення дат свят.

Що цікаво, для предків рівнодення символізувало час збору врожаю, подяки землі й підготовки до холоднішої пори року. А в Європі воно стало важливою частиною традицій кельтів, германців і слов'ян, для яких цей момент позначав перехід від світлої половини року до темної.

Коли буде День осіннього рівнодення у 2025 році?

В Інституті небесної механіки та обчислень Ефемериди зазначили, що у 2025 році осіннє рівнодення припадає на 22 вересня та відбудеться о 21:19 вечора за київським часом. Саме тоді Сонце перетне небесний екватор і перейде з Північної півкулі небесної сфери в Південну.

Хоча дата рівнодення є спільною для всього світу, конкретний час залежить від часового поясу, у якому перебуває людина. У Великій Британії, наприклад, це буде 19:19 за місцевим часом, а у Сполучених Штатах Америки о 14:19 за північноамериканським східним часом.

День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik

Яке значення осіннього рівнодення?