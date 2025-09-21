Осеннее равноденствие символизирует смену сезонов, переход от лета к осени и напоминает о цикличности времени и природы. В 2025 году оно будет иметь свою четкую дату и даже конкретную минуту наступления, которую можно определить благодаря точным астрономическим расчетам. Подробнее о дате, истории и значении Дня осеннего равноденствия – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на History.
Какова история Дня осеннего равноденствия?
Идея празднования осеннего равноденствия имеет очень давнюю историю. В античные времена и даже раньше люди замечали, что дважды в год день и ночь становятся почти одинаковыми по продолжительности. Это наблюдение стало основой для формирования календарей, определения сельскохозяйственных циклов и установления дат праздников.
Что интересно, для предков равноденствие символизировало время сбора урожая, благодарности земле и подготовки к более холодному времени года. А в Европе оно стало важной частью традиций кельтов, германцев и славян, для которых этот момент обозначал переход от светлой половины года к темной.
Когда будет День осеннего равноденствия в 2025 году?
В Институте небесной механики и вычислений Эфемериды отметили, что в 2025 году осеннее равноденствие приходится на 22 сентября и произойдет в 21:19 вечера по киевскому времени. Именно тогда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария небесной сферы в Южное.
Хоть дата равноденствия и является общей для всего мира, конкретное время зависит от часового пояса, в котором находится человек. В Великобритании, например, это будет 19:19 по местному времени, а в Соединенных Штатах Америки в 14:19 по североамериканскому восточному времени.
День осеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik
Какое значение осеннего равноденствия?
- В День осеннего равноденствия Солнце располагается прямо над экватором. В связи с этим, день и ночь становятся почти равными по продолжительности во всем мире.
- Для Северного полушария этот момент означает завершение лета и начало астрономической осени, а также переход к постепенному сокращению светового дня и увеличению продолжительности ночи.
- Наши предки традиционно воспринимали День осеннего равноденствия как время подведения итогов, осмысления прожитого и настройки на новый цикл. Именно поэтому предки устраивали различные празднования, на которые приглашали родных.