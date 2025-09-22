Що цікаво, День осіннього рівнодення знаменує перехід Сонця з Північної півкулі в Південну. Астрономічна подія відбудеться о 21:19 за київським часом. Про традиції і народні прикмети Дня осіннього рівнодення – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

Народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025

Якщо рясний урожай горобини, то зима буде холодною і сніжною.

Якщо на осіннє рівнодення ясна і тепла погода, то осінь буде довгою і сонячною.

Якщо на рівнодення йде дощ, то осінь буде сухою, а в наступному році слід чекати хорошого врожаю.

Якщо вранці на рівнодення стоїть туман, то осінь буде теплою, а зима пізньою.

Якщо у цей день дме сильний вітер, то зима буде холодною.

Якщо сьогодні надворі тепло, то зима буде м'якою.

Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.

Якщо на рівнодення листя берези чи дуба ще не жовтіє, то зима буде пізньою і м'якою.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.

Якщо на рівнодення видно перелітних птахів, то зима прийде рано.

Які традиції Дня осіннього рівнодення?