Що цікаво, День осіннього рівнодення знаменує перехід Сонця з Північної півкулі в Південну. Астрономічна подія відбудеться о 21:19 за київським часом. Про традиції і народні прикмети Дня осіннього рівнодення – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.
Народні прикмети на День осіннього рівнодення 2025
- Якщо рясний урожай горобини, то зима буде холодною і сніжною.
- Якщо на осіннє рівнодення ясна і тепла погода, то осінь буде довгою і сонячною.
- Якщо на рівнодення йде дощ, то осінь буде сухою, а в наступному році слід чекати хорошого врожаю.
- Якщо вранці на рівнодення стоїть туман, то осінь буде теплою, а зима пізньою.
- Якщо у цей день дме сильний вітер, то зима буде холодною.
- Якщо сьогодні надворі тепло, то зима буде м'якою.
- Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.
- Якщо на рівнодення листя берези чи дуба ще не жовтіє, то зима буде пізньою і м'якою.
- Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.
- Якщо на рівнодення видно перелітних птахів, то зима прийде рано.
День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik
Які традиції Дня осіннього рівнодення?
- День осіннього рівнодення наші пращури святкували разом із родиною, відзначаючи завершення збору врожаю та початок підготовки до зими. У цей день у домівках запалювали свічки, пекли пироги з капустою та молилися Господу, а приготованими стравами пригощали не лише рідних, а й нужденних.
- Водночас наші пращури займалися прибиранням оселі. Зокрема, спалювали старі речі у вогнищі, вірячи, що разом із полум'ям зникають усі біди та труднощі. Крім цього, у давнину люди робили обереги з горобини й ставили їх у домі для захисту від негараздів і нечистої сили.
- Що цікаво, у День рівнодення заведено вшановувати пам'ять померлих. Так, віряни моляться за рідних та відвідують їхні могили.