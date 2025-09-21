Цьогоріч День осіннього рівнодення настане 22 вересня о 21:19 за київським часом. Про те, що не можна робити в цей момент – пише LifeStyle24 з посиланням на History.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?

У цей день існує кілька важливих заборон, яких варто дотримуватися, щоб не привабити біди в життя. Так, не можна розпочинати нові справи чи проєкти. Вважається, що будь-які починання у цей день з великою ймовірністю зазнають невдачі. Якщо ж є термінові плани, то краще відкласти їх хоча б на кілька днів, щоб уникнути розчарувань.

Водночас не рекомендується планувати поїздки чи відрядження у День осіннього рівнодення. Адже дорогою до пункту призначення можуть статися дрібні неприємності або навіть серйозні проблеми.

Також заборонено лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити, сваритися чи гучно з'ясовувати стосунки. Такі дії лише приваблять негативну енергію у ваше життя. Натомість рекомендується підтримувати атмосферу спокою та злагоди в родині.

Крім цього, у День осіннього рівнодення не варто уникати прибирання. Навпаки, наведення ладу в домі символізує очищення від старого і непотрібного, відкриваючи шлях для нового етапу життя.

Що відомо про День осіннього рівнодення 2025?