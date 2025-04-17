Это важно знать: что запрещено делать, когда печете паски

Уже в воскресенье, 20 апреля, будем отмечать Пасху. Традиционно в Страстную неделю хозяйки пекут паски. Лучшими днями для этого считаются Чистый четверг и Великая суббота – многие именно тогда готовят пасхальную корзину к освящению.

Важно знать, что нельзя делать, когда печете паски. Об этом читайте в материале LifeStyle 24.

Кстати Пасха приближается: в какие дни стоит печь паски

Что нельзя делать, когда печете паски

В народе говорят, что печь паски нужно в тишине, стоит избегать плохих мыслей и ссор. Важно, чтобы на кухне царил покой, поэтому лучше, чтобы туда не заходили посторонние люди и другие члены семьи. Если же придут дети, попросите их не шуметь, ведь считается, что иначе тесто "испугается" и не поднимется.

Также говорят, что паски нужно печь в хорошем настроении, без плохих мыслей и намерений. Нельзя произносить плохие слова, ссориться, не раздражайтесь и сохраняйте спокойствие. Не стоит злиться даже мысленно.

Кстати, паски нельзя печь в Страстную пятницу – самый строгий и самый скорбный день Великого поста. Тогда верующие вспоминают распятие Иисуса Христа. Кроме того, запрещено заниматься физическим трудом, веселиться и развлекаться. Следует сходить в церковь, посвятить время молитве и духовным размышлениям.