Совсем скоро Пасха 2025: главные традиции праздника в Украине

Воскресение Христово – один из самых важных и торжественных праздников для украинцев. Этот день сочетает в себе глубокую духовную суть и богатство народных традиций, которые передаются из поколения в поколение.

Подготовку к Пасхе обычно завершают в Великую субботу. Вечером этого дня в некоторых храмах уже проходят богослужения, на которые люди приходят с пасхальными корзинами, чтобы освятить куличи, яйца, сыр, масло, ветчину, соль, хрен и другие продукты, рассказывает LifeStyle24.

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Пасха 2025: главные традиции праздника

Божья служба по случаю Пасхи происходит в ночь на воскресенье, в этом году 20 апреля. В этот момент церковный колокол возвещает о Воскресении Христовом. Обычно праздничная литургия продолжается до самого утра и завершается освящением пасхальных корзин. После возвращения из церкви семьи собираются за общим праздничным столом. Завтрак на Пасху всегда торжественный и начинается с пасхальных яиц и освященных блюд. В древности хозяйки оставались дома, готовили стол и ждали гостей, тогда как мужчины ходили от дома к дому, приветствуя родственников и знакомых.

В течение дня верующие говорят друг другу радостные слова: "Христос Воскрес!" и "Воистину Воскрес!". В то же время христиане обмениваются пасхальными яйцами и приглашают близких к себе в гости. Интересно, что существует традиция "биться яйцами". Для этого люди по очереди ударяют свои яйца друг о друга, и побеждает тот, у кого яйцо останется неповрежденным.

Традиции на Пасху 2025 / Фото Freepik

С этим обрядом связана одна из христианских историй. По легенде, равноапостольная Мария Магдалина принесла радостную весть о Воскресении Иисуса римскому императору Тиберию и подарила ему обычное яйцо. Правитель не поверил словам женщины и сказал: "Это так же невозможно, как и твоему белому яйцу стать красным". И в тот же миг яйцо изменило цвет.

После праздничного завтрака наши предки устраивали громкие гуляния, на которых пели, танцевали, играли в игры и водили хороводы. Также предки любили кататься на качелях, ведь верили, что это поможет очиститься от грехов и избавиться от негативной энергии.

Что нельзя делать в Пасху