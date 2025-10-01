С праздником Покрова Пресвятой Богородицы 2025: лучшие поздравления в картинках, прозе и стихах
- 1 октября христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который символизирует небесную защиту и благословение.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах для украинцев.
1 октября христиане отмечают светлый и величественный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С давних времен он символизирует небесную защиту, опеку и благословение Божьей Матери для всех верующих.
В этот день украинцы обращаются к Деве Марии с молитвами о мире, добро, здоровье и счастливую судьбу для родных и близких. LifeStyle24 подготовил поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и знакомым и подарите им положительные эмоции в этот день.
Покров Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Пусть Покрова душистым октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях!
***
Покров Пресвятой Богородицы, как и обещала Святым Апостолам Богородица, всегда находится с нами и будет находиться до конца дней! Мы считаем Ее не только покровительницей украинского войска, но и всей Украины. Поэтому большим украинским праздником!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Вітаю тебе з цим днем –
Його всі ми Покровом величаєм!
І хочу від душі побажати
Тобі весело свято зустрічати!
З вірою Бога живи ти завжди,
Хай біда не стає на твій путь,
І думки сумні відведи,
Бо удача і щастя – знайдуть!
***
С праздником Покрова! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья всем, радости и благополучия. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!
***
По случаю святи Покрова Богородицы желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины!
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувать
І легко живеться!
***
У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
