1 октября христиане отмечают светлый и величественный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С давних времен он символизирует небесную защиту, опеку и благословение Божьей Матери для всех верующих.

В этот день украинцы обращаются к Деве Марии с молитвами о мире, добро, здоровье и счастливую судьбу для родных и близких. LifeStyle24 подготовил поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и знакомым и подарите им положительные эмоции в этот день.

Покров Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Пусть Покрова душистым октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях!

***

Покров Пресвятой Богородицы, как и обещала Святым Апостолам Богородица, всегда находится с нами и будет находиться до конца дней! Мы считаем Ее не только покровительницей украинского войска, но и всей Украины. Поэтому большим украинским праздником!

Поздравление с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–

Його всі ми Покровом величаєм!

І хочу від душі побажати

Тобі весело свято зустрічати!

З вірою Бога живи ти завжди,

Хай біда не стає на твій путь,

І думки сумні відведи,

Бо удача і щастя – знайдуть!

***

С праздником Покрова! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья всем, радости и благополучия. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!

***

По случаю святи Покрова Богородицы желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувать

І легко живеться!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

