Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2025: найкращі привітання у картинках, прозі й віршах
- 1 жовтня християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке символізує небесний захист і благословення.
- LifeStyle24 підготував привітання зі святом у картинках, прозі й віршах для українців.
1 жовтня християни відзначають світле й величне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. З давніх часів воно символізує небесний захист, опіку та благословення Божої Матері для всіх вірян.
У цей день українці звертаються до Діви Марії з молитвами про мир, добро, здоров'я та щасливу долю для рідних і близьких. LifeStyle24 підготував привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та подаруйте їм позитивні емоції у цей день.
Дивіться також Покров Пресвятої Богородиці 2025: як правильно помолитися Діві Марії про зцілення
Покров Пресвятої Богородиці 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!
***
Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Вітаю тебе з цим днем –
Його всі ми Покровом величаєм!
І хочу від душі побажати
Тобі весело свято зустрічати!
З вірою Бога живи ти завжди,
Хай біда не стає на твій путь,
І думки сумні відведи,
Бо удача і щастя – знайдуть!
***
Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!
***
З нагоди святи Покрови Богородиці бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувать
І легко живеться!
***
У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
Для написання матеріалу використані джерела: Chas.News та Побажайко.