1 жовтня християни відзначають світле й величне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. З давніх часів воно символізує небесний захист, опіку та благословення Божої Матері для всіх вірян.

У цей день українці звертаються до Діви Марії з молитвами про мир, добро, здоров'я та щасливу долю для рідних і близьких. LifeStyle24 підготував привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та подаруйте їм позитивні емоції у цей день.

Покров Пресвятої Богородиці 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

***

Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–

Його всі ми Покровом величаєм!

І хочу від душі побажати

Тобі весело свято зустрічати!

З вірою Бога живи ти завжди,

Хай біда не стає на твій путь,

І думки сумні відведи,

Бо удача і щастя – знайдуть!

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

***

З нагоди святи Покрови Богородиці бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувать

І легко живеться!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

Для написання матеріалу використані джерела: Chas.News та Побажайко.