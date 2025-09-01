Сегодня, 1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот праздник школа снова наполняется детским смехом, искренними улыбками и предвкушением больших открытий.

По этому особому случаю редакция LifeStyle24 LifeStyle24 подготовила теплые поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям, знакомым и подарите им хорошее настроение в этот день.

Поздравления с 1 сентября 2025: картинки, проза и стихи

Час настав іти до школи,

Літо кінчилось відколи.

Бо потрібно гарно вчитись,

З дисципліною змиритись.

Щоб успішними ви були,

Теореми не забули.

Щоб навчальний час тривав,

Вас знаннями дивував.

***

Літо швидко промайнуло,

Думка в голові сягнула, –

Що навчатися вже час

Наступив для всіх для нас.

Хай знання добре даються,

А портфелі хай не рвуться.

Щоб оцінки гарні були,

Арифметику ви не забули.

***

З 1 вересня вітати хочу вас!

Нехай знання дають чудовий шанс

Досягти великої мети

І страхи свої перемогти.

Хай успішним буде увесь рік

І оцінкам гарним згубить лік.

З радістю біжіть в освітній храм,

Хай знання допомагають вам!

***

З Днем знань від серця вас вітаємо,

Нехай на користь будуть вам.

Знання майбутнє відкривають,

Та змісту продають словам!

Нехай у житті все буде добре,

Знання ведуть лише вперед.

І цілий світ буде безкраїм,

У достатку, щасті та без бід!

***

1 сентября – это новый старт, новые цели и новые вершины. Желаю вам идти вперед с уверенностью и вдохновением, находить верных друзей и поддержку учителей, открывать для себя безграничные горизонты знаний. Пусть ваш путь к знаниям будет интересным, полным приключений и побед!

***

С 1 сентября! Пусть этот день откроет двери в увлекательный мир знаний, новых друзей и интересных событий. Желаю вам легкой дороги к учебе, много ярких эмоций, больших достижений и безграничного вдохновения. Пусть ваши мечты и цели станут реальностью!

***

С Днем знаний! Желаю, чтобы этот учебный год был наполнен новыми открытиями, большими победами и незабываемыми моментами. Пусть каждый день приносит новые знания, новые возможности и неизменный интерес к учебе. Успехов, уверенности и ярких эмоций на пути к вершине знаний!

***

Успехов, удачи, здоровья, терпеливости и отличных результатов! На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпеливости, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью! Поздравляю с Днем знаний!