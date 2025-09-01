С началом учебного года: красивые поздравления с 1 сентября в картинках и словах
- В Украине 1 сентября отмечают День знаний, когда дети возвращаются в школу после летних каникул.
- Редакция LifeStyle24 подготовила поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах для поднятия настроения.
Сегодня, 1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот праздник школа снова наполняется детским смехом, искренними улыбками и предвкушением больших открытий.
По этому особому случаю редакция LifeStyle24 LifeStyle24 подготовила теплые поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям, знакомым и подарите им хорошее настроение в этот день.
Поздравления с 1 сентября 2025: картинки, проза и стихи
Час настав іти до школи,
Літо кінчилось відколи.
Бо потрібно гарно вчитись,
З дисципліною змиритись.
Щоб успішними ви були,
Теореми не забули.
Щоб навчальний час тривав,
Вас знаннями дивував.
***
Літо швидко промайнуло,
Думка в голові сягнула, –
Що навчатися вже час
Наступив для всіх для нас.
Хай знання добре даються,
А портфелі хай не рвуться.
Щоб оцінки гарні були,
Арифметику ви не забули.
***
З 1 вересня вітати хочу вас!
Нехай знання дають чудовий шанс
Досягти великої мети
І страхи свої перемогти.
Хай успішним буде увесь рік
І оцінкам гарним згубить лік.
З радістю біжіть в освітній храм,
Хай знання допомагають вам!
***
З Днем знань від серця вас вітаємо,
Нехай на користь будуть вам.
Знання майбутнє відкривають,
Та змісту продають словам!
Нехай у житті все буде добре,
Знання ведуть лише вперед.
І цілий світ буде безкраїм,
У достатку, щасті та без бід!
Обратите внимание! На днях наша редакция публиковала еще одни поздравления с 1 сентября для школьников.
***
1 сентября – это новый старт, новые цели и новые вершины. Желаю вам идти вперед с уверенностью и вдохновением, находить верных друзей и поддержку учителей, открывать для себя безграничные горизонты знаний. Пусть ваш путь к знаниям будет интересным, полным приключений и побед!
***
С 1 сентября! Пусть этот день откроет двери в увлекательный мир знаний, новых друзей и интересных событий. Желаю вам легкой дороги к учебе, много ярких эмоций, больших достижений и безграничного вдохновения. Пусть ваши мечты и цели станут реальностью!
***
С Днем знаний! Желаю, чтобы этот учебный год был наполнен новыми открытиями, большими победами и незабываемыми моментами. Пусть каждый день приносит новые знания, новые возможности и неизменный интерес к учебе. Успехов, уверенности и ярких эмоций на пути к вершине знаний!
***
Успехов, удачи, здоровья, терпеливости и отличных результатов! На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпеливости, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью! Поздравляю с Днем знаний!