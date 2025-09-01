Сегодня школьники снова возвращаются в школу, чтобы продолжить это увлекательное путешествие. Однако для некоторых учеников этот учебный год будет последним в стенах родной школы. Именно поэтому LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с 1 сентября от выпускников в прозе и картинках. Отправьте их своим друзьям и учителям в этот праздничный день.

Не пропустите Самые искренние поздравления с 1 сентября: красивые картинки и теплые слова

Поздравления с 1 сентября от выпускников: хорошие пожелания учителям и ученикам

Дорогие школьники! Поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть каждый день в школе приносит вам новые открытия, радость познания и яркие впечатления. Пусть ваши тетради наполняются не только правильными ответами, но и интересными мыслями, мечтами и планами. Желаем вам дружбы, которая поддерживает, и учителей, которые вдохновляют.

***

Дорогие учителя! В этот праздничный день мы хотим поблагодарить вас за безграничное терпение, мудрость и доброту, которыми вы ежедневно делитесь с учениками. Вы не только учите нас формул и правил, но и помогаете открыть сердце к миру и верить в собственные силы. Желаем, чтобы этот учебный год принес вам благодарные улыбки, интересные уроки и чувство гордости за своих воспитанников.

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Младшие друзья, для вас 1 сентября – новый старт. Кто-то впервые садится за парту, а кто-то возвращается в привычные стены школы. Впереди вас ждет много работы, но каждый пройденный шаг сделает вас сильнее и мудрее. Не бойтесь трудностей, потому что именно они закаляют характер и открывают путь к большим свершениям.

***

Уважаемые учителя, вы – те, кто ведет нас тропой знаний и поддерживает в минуты сомнений. Ваш труд неоценим, потому что именно вы помогаете нам находить ответы на самые сложные вопросы и учите верить в себя. Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и счастливых моментов рядом с вашими учениками.

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогие ученики! Каждый новый учебный год – возможность начать с чистого листа. Пусть школа станет для вас местом, где вы не только получаете знания, но и открываете мир, находите друзей, учитесь мечтать и достигать желаемого. Желаем вам светлых мыслей, хороших оценок и искренней радости от каждого нового дня.

***

Уважаемые учителя! Вы сеете зерна мудрости и добра, которые прорастают в сердцах учеников. Именно благодаря вам школа становится вторым домом, а уроки – настоящими путешествиями. Желаем, чтобы этот год подарил вам искреннюю благодарность от детей, уважение от родителей и ощущение, что ваш ежедневный труд меняет мир к лучшему.

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогие школьники! Помните, что школа – это дружба, совместные мечты, первые победы и опыт, который останется с вами на всю жизнь. Цените каждый день, ведь именно они составляют годы, которые вы потом будете вспоминать с теплом. Пусть этот учебный год станет для вас особенным и ярким!

***

Уважаемые учителя! Мы благодарны вам за вашу заботу, за готовность всегда выслушать и помочь, за то, что вы верите в нас даже тогда, когда мы сомневаемся в себе. Желаем вам сил и вдохновения, чтобы каждый ваш урок зажигал в детских глазах искру любопытства. Пусть этот учебный год принесет вам как можно больше радости и гордости за своих учеников.