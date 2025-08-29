LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с 1 сентября подготовил хорошие поздравления с 1 сентября для учителей в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте в День знаний педагогам.
Уважаемые учителя! Поздравляем вас с Днем знаний! Ваша работа – настоящий подвиг, ведь вы формируете будущее нашей страны, вкладывая в своих учеников не только знания, но и частичку своего сердца. Пусть этот год принесет вам вдохновение, силу и здоровье, а ваши ученики радуют своими успехами и стремлением к новым вершинам!
Дорогие учителя! Сегодня, в День знаний, мы хотим поблагодарить вас за ваш ежедневный труд и безграничную преданность своему делу. Вы – те, кто зажигает искру любопытства в юных сердцах, кто ведет их дорогой познания и открытий. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от успехов ваших учеников, а ваша энергия и вдохновение никогда не иссякают!
З Днем знань, учителю, низький для вас уклін,
Знаннями ділитесь, даруєте життя,
Ви провідник у мудрості безмежний світ.
Хай кожен день приносить нові відкриття.
Веселої дороги вам в новий навчальний рік!
Хай учні щодня знання поглинають,
А педагогів поважають щиро.
Нехай Господь вас всіх оберігає,
І рік навчальний пройде щасливо!
Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год пройдет, оставляя за собой только хорошие воспоминания. Пусть здоровье и нервы не подведут. Пусть в душе всегда живет радость и гордость за ваших учеников. Благополучия в семье и успеха в работе!
Це свято ваше законне,
Ви несете людям світло,
На будь-яке питання складне
Підготуєте відповідь.
Приймайте вітання
В урочистий момент,
Нехай удача та везіння
Будуть з вами багато років!
Вчителю, зі святом! З Днем знань!
В день осінній вересня
Так хочеться мені вас привітати,
Адже клас і ви – одна сім'я.
Нехай навчальний рік почнеться,
Нехай тільки радість він несе,
А ваше серце не здається –
Радіє, святкує, співає!