LifeStyle24 підготував гарні привітання з 1 вересня для вчителів у картинках, прозі й віршах.

Привітання з 1 вересня для вчителів: картинки, проза й вірші

Шановні вчителі! Вітаємо вас із Днем знань! Ваша робота – справжній подвиг, адже ви формуєте майбутнє нашої країни, вкладаючи у своїх учнів не лише знання, але й частинку свого серця. Нехай цей рік принесе вам натхнення, силу і здоров'я, а ваші учні радують своїми успіхами й прагненням до нових вершин!

***

Любі вчителі! Сьогодні, в День знань, ми хочемо подякувати вам за вашу щоденну працю і безмежну відданість своїй справі. Ви – ті, хто запалює іскру цікавості у юних серцях, хто веде їх дорогою пізнання і відкриттів. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю від успіхів ваших учнів, а ваша енергія та натхнення ніколи не вичерпуються!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

З Днем знань, учителю, низький для вас уклін,

Знаннями ділитесь, даруєте життя,

Ви провідник у мудрості безмежний світ.

Хай кожен день приносить нові відкриття.

Веселої дороги вам в новий навчальний рік!

***

Хай учні щодня знання поглинають,

А педагогів поважають щиро.

Нехай Господь вас всіх оберігає,

І рік навчальний пройде щасливо!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

До речі, днями наша редакція підготувала ще одну добірку привітань з 1 вересня у картинках і словах.

***

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік пройде, залишаючи за собою лише добрі спогади. Нехай здоров'я і нерви не підведуть. Нехай в душі завжди живе радість і гордість за ваших учнів. Добробуту в родині й успіху в роботі!

***

Це свято ваше законне,

Ви несете людям світло,

На будь-яке питання складне

Підготуєте відповідь.

Приймайте вітання

В урочистий момент,

Нехай удача та везіння

Будуть з вами багато років!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Вчителю, зі святом! З Днем знань!

В день осінній вересня

Так хочеться мені вас привітати,

Адже клас і ви – одна сім'я.

Нехай навчальний рік почнеться,

Нехай тільки радість він несе,

А ваше серце не здається –

Радіє, святкує, співає!