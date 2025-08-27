LifeStyle24 подготовил поздравления с первым сентября в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Поднимите настроение школьникам в праздник Первого звонка.

Интересно Поздравления с днем рождения, которые растрогают до слез: волшебные картинки и чувственная проза

Поздравления с 1 сентября: картинки, проза и стихи

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпеливости, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытия, учебный год будет успешным, а педагоги помогают постигать секреты наук. Желаю, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старания, терпения, удачи!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

С 1 сентября! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действий, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и приобретать новые знания. Легкого учебного года вам, дружеской атмосферы, интересных событий, замечательных оценок и постоянного стремления быть лучшим, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпеливости и отличных результатов!