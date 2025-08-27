LifeStyle24 подготовил поздравления с первым сентября в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Поднимите настроение школьникам в праздник Первого звонка.
Поздравления с 1 сентября: картинки, проза и стихи
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24
***
На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпеливости, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью!
***
Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытия, учебный год будет успешным, а педагоги помогают постигать секреты наук. Желаю, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старания, терпения, удачи!
Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24
***
С 1 сентября! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действий, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!
***
Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и приобретать новые знания. Легкого учебного года вам, дружеской атмосферы, интересных событий, замечательных оценок и постоянного стремления быть лучшим, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпеливости и отличных результатов!