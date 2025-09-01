Сьогодні школярі знову повертаються до школи, щоб продовжити цю захопливу подорож. Однак для деяких учнів цей навчальний рік буде останнім у стінах рідної школи. Саме тому LifeStyle24 підготував гарні привітання з 1 вересня від випускників у прозі й картинках. Надішліть їх своїм друзям та вчителям у цей святковий день.

Привітання з 1 вересня від випускників: гарні побажання вчителям та учням

Дорогі школярі! Вітаємо вас із початком нового навчального року. Нехай кожен день у школі приносить вам нові відкриття, радість пізнання та яскраві враження. Хай ваші зошити наповнюються не тільки правильними відповідями, а й цікавими думками, мріями та планами. Бажаємо вам дружби, яка підтримує, і вчителів, які надихають.

***

Любі вчителі! У цей святковий день ми хочемо подякувати вам за безмежне терпіння, мудрість і доброту, якими ви щодня ділитеся з учнями. Ви не лише навчаєте нас формул і правил, а й допомагаєте відкрити серце до світу та вірити у власні сили. Бажаємо, щоб цей навчальний рік приніс вам вдячні усмішки, цікаві уроки й відчуття гордості за своїх вихованців.

***

Молодші друзі, для вас 1 вересня – новий старт. Хтось уперше сідає за парту, а хтось повертається у звичні стіни школи. Попереду вас чекає багато роботи, але кожен пройдений крок зробить вас сильнішими й мудрішими. Не бійтеся труднощів, бо саме вони загартовують характер і відкривають шлях до великих звершень.

***

Шановні вчителі, ви – ті, хто веде нас стежкою знань і підтримує у хвилини сумнівів. Ваша праця неоціненна, бо саме ви допомагаєте нам знаходити відповіді на найскладніші питання і вчите вірити в себе. Бажаємо вам міцного здоровя, невичерпного натхнення та щасливих моментів поруч із вашими учнями.

***

Дорогі учні! Кожен новий навчальний рік – можливість почати з чистого аркуша. Нехай школа стане для вас місцем, де ви не лише здобуваєте знання, а й відкриваєте світ, знаходите друзів, навчаєтеся мріяти й досягати бажаного. Бажаємо вам світлих думок, гарних оцінок і щирої радості від кожного нового дня.

***

Шановні вчителі! Ви сієте зерна мудрості й добра, які проростають у серцях учнів. Саме завдяки вам школа стає другою домівкою, а уроки – справжніми подорожами. Бажаємо, щоб цей рік подарував вам щиру вдячність від дітей, повагу від батьків та відчуття, що ваша щоденна праця змінює світ на краще.

***

Дорогі школярі! Пам'ятайте, що школа – це дружба, спільні мрії, перші перемоги й досвід, який залишиться з вами на все життя. Цінуйте кожен день, адже саме вони складають роки, які ви потім будете згадувати з теплом. Нехай цей навчальний рік стане для вас особливим і яскравим!

***

Шановні вчителі! Ми вдячні вам за вашу турботу, за готовність завжди вислухати й допомогти, за те, що ви вірите в нас навіть тоді, коли ми сумніваємося у собі. Бажаємо вам сил і наснаги, щоб кожен ваш урок запалював у дитячих очах іскру цікавості. Нехай цей навчальний рік принесе вам якнайбільше радості та гордості за своїх учнів.