Завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год, полный вызовов и возможностей. В этот день школьники благодарят за заботу тех, кто помогает им учиться ответственности и находить вдохновение для ежедневных шагов вперед.

По случаю праздника LifeStyle24 подготовил поздравления с 1 сентября для классных руководителей. Пусть этот год подарит вам радость от работы, гордость за учеников и веру в то, что ваша ежедневная работа меняет мир к лучшему.

Поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах: что пожелать классному руководителю?

С Днем знаний, дорогие классные руководители. Желаем вам с такой же легкостью, с таким же энтузиазмом вести своих детей к новым знаниям и открытиям, как увлеченные экскурсоводы проводят свои самые прекрасные экскурсии. Успехов вам и вашим ученикам, здоровья вам и вашим близким, хорошего настроения вам и всем вокруг.

***

С Днем знаний, дорогие классные руководители. Пусть новый учебный год принесет море положительных эмоций и отличных оценок. Пусть школьная жизнь будет полна яркими событиями и грандиозными достижениями. Любимые учителя, здоровья вам, счастья, благополучия и бодрого настроения.

***

Ви керуєте класом

Зі старанням великим.

І справляєтесь чудово

Ви із завданням будь-яким.

Цінить ваше керівництво

У класі кожен учень.

Пояснюєте все просто,

Адже і досвід ваш великий.

Розуміння, поваги

Вам бажаємо в цей час.

І відмінного терпіння,

Щоб добро нести у свій клас!

***

Спасибі вам, що стільки років

Ви чекаєте Першого дзвінка,

Щоб щодня знання світла

Дарувати своїм учням!

Бажаємо барвистих ідей,

Удачі, нових досягнень,

Слухняних, розумненьких дітей

І лише успішних навчань!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытия, учебный год будет успешным и безопасным. Желаю, чтобы первый день сентября запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Сил, терпения, удачи!

***

С Днем знаний! Пусть веселым задором ворвется доброта и чистота праздника, нетерпеливые ученики подарят улыбки, цветы, а день изобилует стихами, поздравлениями и музыкой. Желаю первого дня осени задать ритм и настроение будущему году, который будет богат на светлые головы, таланты и гениальные умы.

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було всім!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують і поважають

Злагода й мир у житті хай панують!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!