Бадьорого настрою та успіхів у роботі: привітання з 1 вересня для класного керівника
- LifeStyle24 підготував привітання з 1 вересня для класних керівників, бажаючи їм успіхів, здоров'я та бадьорого настрою.
- Привітання містять побажання позитивних емоцій і натхнення для улюблених вчителів на новий навчальний рік.
Завтра, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік, сповнений викликів і можливостей. У цей день школярі дякують за турботу тим, хто допомагає їм вчитися відповідальності та знаходити натхнення для щоденних кроків уперед.
З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання з 1 вересня для класних керівників. Нехай цей рік подарує вам радість від праці, гордість за учнів та віру у те, що ваша щоденна робота змінює світ на краще.
Привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах: що побажати класному керівнику?
З Днем знань, дорогі класні керівники. Бажаємо вам з такою ж легкістю, з таким же ентузіазмом вести своїх дітей до нових знань і відкриттів, як захоплені екскурсоводи проводять свої найпрекрасніші екскурсії. Успіхів вам і вашим учням, здоров'я вам і вашим близьким, гарного настрою вам і всім навколо.
***
З Днем знань, дорогі класні керівники. Нехай новий навчальний рік принесе море позитивних емоцій і відмінних оцінок. Нехай шкільне життя буде сповнене яскравими подіями й грандіозними досягненнями. Улюблені вчителі, здоров'я вам, щастя, добробуту та бадьорого настрою.
***
Ви керуєте класом
Зі старанням великим.
І справляєтесь чудово
Ви із завданням будь-яким.
Цінить ваше керівництво
У класі кожен учень.
Пояснюєте все просто,
Адже і досвід ваш великий.
Розуміння, поваги
Вам бажаємо в цей час.
І відмінного терпіння,
Щоб добро нести у свій клас!
***
Спасибі вам, що стільки років
Ви чекаєте Першого дзвінка,
Щоб щодня знання світла
Дарувати своїм учням!
Бажаємо барвистих ідей,
Удачі, нових досягнень,
Слухняних, розумненьких дітей
І лише успішних навчань!
***
Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним і безпечним. Бажаю, щоб перший день вересня запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Сил, терпіння, удачі!
***
З Днем знань! Нехай веселим завзяттям увірветься доброта і чистота свята, нетерплячі учні подарують усмішки, квіти, а день рясніє віршами, привітаннями й музикою. Бажаю першого дня осені задати ритм і настрій майбутньому рокові, який буде багатий на світлі голови, таланти й геніальні уми.
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було всім!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують і поважають
Злагода й мир у житті хай панують!
***
За невтомну працю вашу
Уклін вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість вам завжди!