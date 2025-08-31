З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання з 1 вересня для класних керівників. Нехай цей рік подарує вам радість від праці, гордість за учнів та віру у те, що ваша щоденна робота змінює світ на краще.

Привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах: що побажати класному керівнику?

З Днем знань, дорогі класні керівники. Бажаємо вам з такою ж легкістю, з таким же ентузіазмом вести своїх дітей до нових знань і відкриттів, як захоплені екскурсоводи проводять свої найпрекрасніші екскурсії. Успіхів вам і вашим учням, здоров'я вам і вашим близьким, гарного настрою вам і всім навколо.

***

З Днем знань, дорогі класні керівники. Нехай новий навчальний рік принесе море позитивних емоцій і відмінних оцінок. Нехай шкільне життя буде сповнене яскравими подіями й грандіозними досягненнями. Улюблені вчителі, здоров'я вам, щастя, добробуту та бадьорого настрою.

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Ви керуєте класом

Зі старанням великим.

І справляєтесь чудово

Ви із завданням будь-яким.

Цінить ваше керівництво

У класі кожен учень.

Пояснюєте все просто,

Адже і досвід ваш великий.

Розуміння, поваги

Вам бажаємо в цей час.

І відмінного терпіння,

Щоб добро нести у свій клас!

***

Спасибі вам, що стільки років

Ви чекаєте Першого дзвінка,

Щоб щодня знання світла

Дарувати своїм учням!

Бажаємо барвистих ідей,

Удачі, нових досягнень,

Слухняних, розумненьких дітей

І лише успішних навчань!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним і безпечним. Бажаю, щоб перший день вересня запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Сил, терпіння, удачі!

***

З Днем знань! Нехай веселим завзяттям увірветься доброта і чистота свята, нетерплячі учні подарують усмішки, квіти, а день рясніє віршами, привітаннями й музикою. Бажаю першого дня осені задати ритм і настрій майбутньому рокові, який буде багатий на світлі голови, таланти й геніальні уми.

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було всім!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують і поважають

Злагода й мир у житті хай панують!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!