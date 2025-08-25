Для молодоженов: искренние поздравления с бракосочетанием в картинках, прозе и стихах
- LifeStyle24 подготовил поздравления с бракосочетанием в картинках, прозе и стихах для молодоженов, чтобы создать хорошее настроение в день свадьбы.
- Поздравления содержат пожелания счастья, любви, взаимопонимания, крепкой семьи и долгой, радостной жизни вместе.
День свадьбы считается одним из самых важных в жизни супругов. В этот праздник родные и друзья поздравляют молодоженов и желают им всего самого лучшего.
LifeStyle24 подготовил поздравления с бракосочетанием в картинках, прозе и стихах. Не забудьте подарить хорошее настроение молодоженам и провести этот день вместе с ними.
Поздравления с бракосочетанием для молодоженов: картинки, проза и стихи
Дорогие наши друзья! Желаем вам создать невероятно счастливую и крепкую семью! Пусть в ней царит любовь и взаимопонимание, пусть осуществляются общие цели и рождаются здоровые дети! Берегите то, что уже имеете, – взаимную любовь и уважение. Тогда радостные события будут сопровождать вас всю жизнь.
В этот торжественный день желаю вам океан любви, море счастья и широкие реки добра! И пусть надежда, вера, любовь и мудрость всегда будут вашими спутниками, помогая сделать жизнь ярче и удивительнее! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, весельем и любовью! Пусть ваш дом всегда будет наполнен солнечным светом и теплом, пусть никогда не покинет его любовь, всегда звенит в нем смех, живут радость и счастье! Берегите друг друга, понимайте друг друга и любите друг друга всей душой!
Милые молодожены! Сегодня для вас двоих особенно торжественный день, ведь именно в этот день вы станете супругами. Вы уверенно сделаете шаг в новую жизнь, насыщенную яркими событиями. Примите же наши искренние поздравления и пожелания: добра вам, душевного тепла и радостных дней. Сохраняйте свой очаг, чтобы вам жилось уютно и счастливо. Посадите множество прекрасных деревьев и вырастите таких детей, которыми можно будет гордиться. Пусть ваш союз будет крепким и станет залогом вашего жизненного успеха. Помните, именно вы – надежда и опора друг для друга. Уважайте и цените каждый свою "половинку"!
Дорогие невесты, Поздравляю вас с днем, когда вы сделали один из самых важных шагов в своей жизни – выбрали друг друга и объединились в браке! Желаю вам безграничного счастья, любви и взаимопонимания на все пути жизни. Пусть ваш брак будет полон радости, согласия и взаимоподдержки. Пусть каждый день принесет вам новые незабываемые воспоминания и приятные моменты. Пусть ваша любовь будет такой же красивой и крепкой, как ваш свадебный наряд. Я желаю вам огромного счастья, которое будет расти вместе с каждым вашим днем! Поздравляю еще раз и пусть Бог благословит ваш брак и сохранит его на всю жизнь!
З Днем одруження вітаю!
Бажаю вам кохання,
Але не такого, як сонце,
Бо воно заходить;
Не такого, як вітер,
Бо він гуляє;
А такого, як небо,
Бо воно безкрайнє.
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати,
Щоб ви були дружні, успішні й багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
Любов сьогодні вас з'єднала,
З'єднала душі й серця,
На рушничку весільнім долі,
Зв'язали на усе життя!
Нехай вас Бог благословляє,
Дасть добру долю, діточок,
Вітаєм щиро, стелим стежку,
З барвінку, з квіток пелюсток!
Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас;
Нарешті справдилось бажання,
Яке повік з'єднало вас.
В одне злилися ви серцями
І стали вдвох на рушничок;
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких, милих діточок.
Нехай любов в серцях не в'яне –
І повні келихи вина
За наших молодят коханих
Ми радо вип'ємо до дна!
