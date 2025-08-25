LifeStyle24 подготовил поздравления с бракосочетанием в картинках, прозе и стихах. Не забудьте подарить хорошее настроение молодоженам и провести этот день вместе с ними.

Поздравления с бракосочетанием для молодоженов: картинки, проза и стихи

Дорогие наши друзья! Желаем вам создать невероятно счастливую и крепкую семью! Пусть в ней царит любовь и взаимопонимание, пусть осуществляются общие цели и рождаются здоровые дети! Берегите то, что уже имеете, – взаимную любовь и уважение. Тогда радостные события будут сопровождать вас всю жизнь.

***

В этот торжественный день желаю вам океан любви, море счастья и широкие реки добра! И пусть надежда, вера, любовь и мудрость всегда будут вашими спутниками, помогая сделать жизнь ярче и удивительнее! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, весельем и любовью! Пусть ваш дом всегда будет наполнен солнечным светом и теплом, пусть никогда не покинет его любовь, всегда звенит в нем смех, живут радость и счастье! Берегите друг друга, понимайте друг друга и любите друг друга всей душой!

Поздравление с бракосочетанием / Коллаж LifeStyle24

***

Милые молодожены! Сегодня для вас двоих особенно торжественный день, ведь именно в этот день вы станете супругами. Вы уверенно сделаете шаг в новую жизнь, насыщенную яркими событиями. Примите же наши искренние поздравления и пожелания: добра вам, душевного тепла и радостных дней. Сохраняйте свой очаг, чтобы вам жилось уютно и счастливо. Посадите множество прекрасных деревьев и вырастите таких детей, которыми можно будет гордиться. Пусть ваш союз будет крепким и станет залогом вашего жизненного успеха. Помните, именно вы – надежда и опора друг для друга. Уважайте и цените каждый свою "половинку"!

***

Дорогие невесты, Поздравляю вас с днем, когда вы сделали один из самых важных шагов в своей жизни – выбрали друг друга и объединились в браке! Желаю вам безграничного счастья, любви и взаимопонимания на все пути жизни. Пусть ваш брак будет полон радости, согласия и взаимоподдержки. Пусть каждый день принесет вам новые незабываемые воспоминания и приятные моменты. Пусть ваша любовь будет такой же красивой и крепкой, как ваш свадебный наряд. Я желаю вам огромного счастья, которое будет расти вместе с каждым вашим днем! Поздравляю еще раз и пусть Бог благословит ваш брак и сохранит его на всю жизнь!

Поздравление с бракосочетанием / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем одруження вітаю!

Бажаю вам кохання,

Але не такого, як сонце,

Бо воно заходить;

Не такого, як вітер,

Бо він гуляє;

А такого, як небо,

Бо воно безкрайнє.

***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо вас!

Ми хочемо вам усіх благ побажати,

Щоб ви були дружні, успішні й багаті!

І ще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у ладу і любові!

Хай разом всі справи даються вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Поздравления с бракосочетанием / Коллаж LifeStyle24

***

Любов сьогодні вас з'єднала,

З'єднала душі й серця,

На рушничку весільнім долі,

Зв'язали на усе життя!

Нехай вас Бог благословляє,

Дасть добру долю, діточок,

Вітаєм щиро, стелим стежку,

З барвінку, з квіток пелюсток!

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке повік з'єднало вас.

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких, милих діточок.

Нехай любов в серцях не в'яне –

І повні келихи вина

За наших молодят коханих

Ми радо вип'ємо до дна!

