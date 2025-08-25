LifeStyle24 підготував привітання з одруженням у картинках, прозі й віршах. Не забудьте подарувати гарний настрій молодятам та провести цей день разом з ними.

Привітання з одруженням для молодят: картинки, проза й вірші

Дорогі наші друзі! Бажаємо вам створити неймовірно щасливу та міцну родину! Нехай у ній панує кохання та взаєморозуміння, нехай здійснюються спільні цілі та народжуються здорові діти! Бережіть те, що вже маєте, – взаємне кохання та повагу. Тоді радісні події супроводжуватимуть вас усе життя.

***

У цей урочистий день бажаю вам океан кохання, море щастя та широкі річки добра! І нехай надія, віра, любов і мудрість завжди будуть вашими супутниками, допомагаючи зробити життя яскравішим і дивовижнішим! Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, веселістю та любов'ю! Нехай ваш будинок завжди буде наповнений сонячним світлом і теплом, нехай ніколи не покине його кохання, завжди дзвенить у ньому сміх, живуть радість та щастя! Бережіть одне одного, розумійте одне одного і кохайте одне одного усією душею!

Привітання з одруженням / Колаж LifeStyle24

***

Милі молодята! Сьогодні для вас двох особливо урочистий день, адже саме цього дня ви станете подружжям. Ви впевнено зробите крок у нове життя, насичене яскравими подіями. Прийміть же наші щирі вітання та побажання: добра вам, душевного тепла та радісних днів. Зберігайте своє вогнище, щоб вам жилося затишно та щасливо. Посадіть безліч прекрасних дерев та виростіть таких дітей, якими можна буде пишатися. Нехай ваш союз буде міцним і стане запорукою вашого життєвого успіху. Пам'ятайте, саме ви – надія та опора один для одного. Поважайте та цінуйте кожен свою "половинку"!

***

Дорогі наречені, Вітаю вас з днем, коли ви зробили один з найважливіших кроків у своєму житті – обрали одне одного та об'єдналися в шлюбі! Бажаю вам безмежного щастя, любові та взаєморозуміння на усі шляхи життя. Нехай ваш шлюб буде повний радості, злагоди та взаємопідтримки. Нехай кожен день принесе вам нові незабутні спогади та приємні моменти. Хай ваша любов буде такою ж красивою та міцною, як ваше весільне вбрання. Я бажаю вам величезного щастя, яке буде рости разом з кожним вашим днем! Вітаю ще раз і нехай Бог благословить ваш шлюб та збереже його на все життя!

Привітання з одруженням / Колаж LifeStyle24

***

З Днем одруження вітаю!

Бажаю вам кохання,

Але не такого, як сонце,

Бо воно заходить;

Не такого, як вітер,

Бо він гуляє;

А такого, як небо,

Бо воно безкрайнє.

***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо вас!

Ми хочемо вам усіх благ побажати,

Щоб ви були дружні, успішні й багаті!

І ще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у ладу і любові!

Хай разом всі справи даються вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Привітання з одруженням / Колаж LifeStyle24

***

Любов сьогодні вас з'єднала,

З'єднала душі й серця,

На рушничку весільнім долі,

Зв'язали на усе життя!

Нехай вас Бог благословляє,

Дасть добру долю, діточок,

Вітаєм щиро, стелим стежку,

З барвінку, з квіток пелюсток!

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке повік з'єднало вас.

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких, милих діточок.

Нехай любов в серцях не в'яне –

І повні келихи вина

За наших молодят коханих

Ми радо вип'ємо до дна!

