Кришталеве весілля – це дата, яку варто красиво та незабутньо відсвяткувати, адже подружжя пройшло довгий шлях, який не завжди був світлим та веселим, але все ж – залишилось разом. У матеріалі LifeStyle24 читайте детальніше про значення і традиції цієї річниці, ідеї подарунків та святкування.

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Як називається 15 річниця весілля?: походження та символізм назви

П'ятнадцята річниця шлюбу в Україні називається кришталевим весіллям (зрідка – скляним весіллям) та походить від різновиду скла – кришталю. 15 років подружнього життя – це не просто дата – вона має глибокий символізм та означає, що стосунки чоловіка і дружини пройшли випробування на міцність.

Кришталь символізує чистоту, гармонію і прозорість, тобто закохані змогли залишитися щирими й не втратити довіру одне до одного протягом 15 років шлюбу. Це також неймовірно красивий вид скла, яскравий, який привертає увагу, а отже й такими митями було наповнене спільне життя протягом цього часу.

Водночас за кришталем потрібно ретельно доглядати, тому у відносинах слід проявляти увагу і турботу до партнера, підтримувати його у складний період життя та радіти, коли стається щось важливе для нього або вас обох.

Традиції святкування кришталевого весілля

Україна славиться великою кількістю різноманітних традицій, які не обійшли й святкування кришталевого весілля. Традиційно чоловік і дружина обирають одне для одного подарунки з кришталю – як символ того, що у стосунках збереглися міцність, щирість, довіра та вірність.

Річниці весіль варто святкувати в колі найближчих родичів і друзів, а також дітей, якщо вони є в сім'ї. Краще не запрошувати людей, які були проти вашого шлюбу, заздрили й раділи не від щирого серця. Якщо подружжя планує зібрати гостей вдома або в ресторані, слід засервірувати стіл кришталевим посудом, аби зберегти символізм цієї дати. Звісно, закохані можуть провести день лише вдвох, без зайвих очей.

Чимало людей оновлює обітниці у день кришталевого весілля. Це особливий момент для подружжя, адже чоловік і дружина ще раз присягають на вірність одне одному та підтверджують своє кохання. Зазвичай пари запрошують близьких, зокрема й людей, які були свідками на весіллі. Однак цю особливу мить можна провести й без гостей. Після 15 років разом також можна обвінчатися у церкві. Не всі пари готові до цього особливого обряду на початку стосунків, тож відкладають його на більше слушний час. Однак до таїнства варто ретельно підготуватися, у цьому допоможе священник, який розповість усі деталі.

До речі, 15 річниця шлюбу має одну цікаву традицію – пара розбиває скляний посуд, який вже не потрібний. Це символ того, що закохані позбуваються старих проблем, залишають їх у минулому.

15 років весілля / Фото Anna Vi, Unsplash

Що подарувати на 15 років весілля?

Подарунки – важлива частина будь-якого святкування. Те, як називається 15 років весілля, одразу підказує ідеї. Гостям варто дарувати подружжю предмети з кришталю або інших видів скла, наприклад посуд, вазу або різноманітний декор, який вдало доповнить інтер'єр їхнього помешкання. Крім того, на подарунок на 15 років весілля підійдуть ювелірні прикраси.

Звісно, слід враховувати вподобання людини, аби не прогадати з подарунком і не зіпсувати свято, але ось кілька конкретних прикладів:

Посуд з кришталю : набір келихів, склянок або чашок, графин, цукерниці, салатниці, столове приладдя;

: набір келихів, склянок або чашок, графин, цукерниці, салатниці, столове приладдя; Ювелірні прикраси : браслети, колечка, підвіски, брошки, сережки;

: браслети, колечка, підвіски, брошки, сережки; Люстри, лампи, свічники, декоративні свічки (як додаток);

(як додаток); Парфуми – наприклад, ті, які людина любить найбільше.

Ідеї подарунків для чоловіка

Набір для алкоголю, зроблений з кришталю – чудовий подарунок, якщо чоловік колекціонує вишукані напої;

– чудовий подарунок, якщо чоловік колекціонує вишукані напої; Варто звернути увагу на хобі чоловіка : рибалка, спорт, автомобілі. Зараз у магазинах представлено безліч подарункових наборів. Або ж дізнайтеся, що йому конкретно потрібно, якщо боїтеся помилитися;

: рибалка, спорт, автомобілі. Зараз у магазинах представлено безліч подарункових наборів. Або ж дізнайтеся, що йому конкретно потрібно, якщо боїтеся помилитися; Якщо не вірите в забобони, годинник – ідеальний подарунок для чоловіка. У народі кажуть, що він – до розставання та нещастя і навіть може притягнути смерть, але доказів цьому немає;

– ідеальний подарунок для чоловіка. У народі кажуть, що він – до розставання та нещастя і навіть може притягнути смерть, але доказів цьому немає; Класичний костюм, вишукана краватка і хороші туфлі мають бути у шафі в кожного чоловіка. Обравши такий подарунок, ви також звільните коханого від роздумів: "Що ж одягнути на річницю?".

Не варто дарувати на 15 років весілля набір для гоління, шкарпетки або білизну. Проявіть оригінальність, а не обирайте найлегший варіант подарунка.

Ідеї подарунків для дружини

Красива кришталева ваза . Однак обов'язково придбайте до неї букет квітів, аби потішити кохану у святковий день;

. Однак обов'язково придбайте до неї букет квітів, аби потішити кохану у святковий день; Сертифікат у салон-краси. Мабуть, кожна жінка любить доглядати за собою, а річниця весілля – прекрасний день, щоб розслабитися. Також можна придбати сертифікат у магазин косметики;

Мабуть, кожна жінка любить доглядати за собою, а річниця весілля – прекрасний день, щоб розслабитися. Також можна придбати сертифікат у магазин косметики; Влаштуйте дружині романтичну вечерю або зробіть сюрприз вранці. Так ви гарно проведете час разом, а не лише потішите кохану;

або зробіть Так ви гарно проведете час разом, а не лише потішите кохану; Сертифікат на арттерапію, кінну прогулянку, гончарство тощо. Поцікавтесь, що ваша дружина давно мріяла спробувати.

Ідеї подарунків для подружжя від гостей

У народі кажуть, що не варто дарувати на скляне весілля гострі предмети, адже вони притягують сварки та негатив, а також речі, які символізують розставання – той же годинник або дзеркало. Проте з кожним роком все менше людей вірять у забобони, тож тут варто зважати на думку подружжя.

Сертифікат на спільну подорож – хороший подарунок для людей, які багато часу проводять на роботі й для тих, в кого є діти, аби вони змогли нарешті насолодитися одне одним і не думати ні про що;

– хороший подарунок для людей, які багато часу проводять на роботі й для тих, в кого є діти, аби вони змогли нарешті насолодитися одне одним і не думати ні про що; Квитки на концерт улюбленого гурту чи виконавця;

чи виконавця; Парні подарунки – це можуть бути як ювелірні прикраси, так і одяг: наприклад, футболка з оригінальним надписом;

– це можуть бути як ювелірні прикраси, так і одяг: наприклад, футболка з оригінальним надписом; Створіть щось особливе для пари власними руками – подарунок, якого більше ні в якого не буде. Так ви зможете запам'ятатися, а та річ завжди асоціюватиметься у подружжя з вами;

– подарунок, якого більше ні в якого не буде. Так ви зможете запам'ятатися, а та річ завжди асоціюватиметься у подружжя з вами; Сертифікат на фотосесію. Чоловік і дружина не лише зможуть весело провести час, але й матимуть спільні фотографії.

Також можна взяти організацію святкування на себе, аби подружжя розслабилося. Але обов'язково звертайте увагу на найменші деталі, щоб річниця весілля пройшла так, як хоче пара.

Постарайтеся, аби у всіх подарунках був кришталь, адже він є символом 15 річниці весілля. Також враховуйте свій бюджет та побажання, якщо буде представлений вішлист.

Що подарувати на 15 років весілля / Фото Sandy Millar, Unsplash

Як відсвяткувати 15 річницю весілля?

Місце, де ви познайомились або провели перше побачення – особливе, адже саме з того часу розпочалася ваша спільна історія. Тож відсвяткуйте кришталеве весілля там, аби наповнити його новими спогадами.

– особливе, адже саме з того часу розпочалася ваша спільна історія. Тож відсвяткуйте кришталеве весілля там, аби наповнити його новими спогадами. Влаштуйте прогулянку місцями, які мають для вас особливе значення, згадайте приємні моменти з минулого, а пізніше – сходіть на романтичну вечерю в ресторан або організуйте її вдома, якщо хочете усамітнитись.

згадайте приємні моменти з минулого, а пізніше – сходіть на романтичну вечерю в ресторан або організуйте її вдома, якщо хочете усамітнитись. Поїдьте на відпочинок . Останніми роками люди багато працюють, переживають стрес та апатію – у такі моменти потрібно розслабитися. Однак часто важко знайти час на відпустку – навіть кількаденну. Свято ж – чудова нагода, аби відкинути усі "проти" та відпочити.

. Останніми роками люди багато працюють, переживають стрес та апатію – у такі моменти потрібно розслабитися. Однак часто важко знайти час на відпустку – навіть кількаденну. Свято ж – чудова нагода, аби відкинути усі "проти" та відпочити. Гори. Атмосфера там допомагає забути про всі проблеми, тож поїдьте в Карпати. Оберіть готель з басейном, смачною кухнею та різноманітними активностями або ж будиночок у невеличкому селі для більшої інтимності.

Якщо ж ви полюбляєте святкування в колі рідних та друзів, то для вас також є кілька варіантів, як весело провести час.

Річниця весілля навесні або влітку – прекрасна можливість зібратися з друзями на природі. Вогнище, улюблені пісні, близькі люди поруч і смачна їжа – усе це створить незабутню атмосферу.

– прекрасна можливість зібратися з друзями на природі. Вогнище, улюблені пісні, близькі люди поруч і смачна їжа – усе це створить незабутню атмосферу. Квест – чудовий варіант для компанії, яка любить активно проводити час. Щоб додати оригінальності, влаштуйте його самостійно.

– чудовий варіант для компанії, яка любить активно проводити час. Щоб додати оригінальності, влаштуйте його самостійно. Якщо у вашій квартирі або будинку є достатньо місця для великої кількості людей, зберіться там. Це додасть затишної атмосфери. Прикрасьте місце святкування у тому стилі, який любите найбільше, гарно засервіруйте стіл, замовте смачну їжу – і день точно вдасться.

є достатньо місця для великої кількості людей, зберіться там. Це додасть затишної атмосфери. Прикрасьте місце святкування у тому стилі, який любите найбільше, гарно засервіруйте стіл, замовте смачну їжу – і день точно вдасться. Організуйте тур різними куточками України. Наша країна настільки різноманітна, що точно знайдеться місце, де ви ще не були. Зможете не лише дізнатися щось нове, але й весело провести час з друзями.

Запросіть лише тих людей, які є для вас близькими, яким ви справді довіряєте, аби вони разом з вами розділили святкування 15 річниці весілля.

Якщо для вас важливий сценарій заходу, то варто звернутися за допомогою до людей, які займуться організацією, та запросити ведучого. Це також зніме тягар з ваших плечей у такий особливий період.

Однак варто долучитися до оформлення та організації атмосфери: аби звучала ваша улюблена музика, місце проведення свята було прикрашене у кольорах та квітах, які вам подобаються, і не було нічого зайвого.

Хороша ідея – підготувати приємні подарунки для гостей – як подяка за те, що розділили з вами такий щасливий момент: смаколики, листівки з побажаннями, невеличкі букети або щось тематичне.

Якщо дозволяє бюджет, то запросіть українських артистів, аби вони влаштували для вас невеличкий концерт. Зможете потанцювати, поспівати улюблені пісні та зустрітися зі своїми кумирами. Або ж стендап-коміків – останніми роками такий гумористичний жанр став дуже популярним, щоразу з'являються нові круті артисти, які вміють створити незабутню атмосферу свята. У наш час гумор справді рятує.

Висновок

Отже, правильна організація та близькі люди поруч – основне, що потрібно для того, щоб святкування річниці шлюбу запам'яталося на все життя. Можливо, у вашій сім'ї є якісь традиції, які додадуть особливої атмосфери цьому дню.

При виборі подарунка обов'язково звертайте увагу не лише на традиції кришталевого весілля, але й на вподобання пари.

Для чоловіка і дружини є важлива порада – відсвяткуйте 15 річницю весілля так, як ви хочете: чи наодинці, чи в колі близьких. Прислухайтеся до власних відчуттів, а не до того, що кажуть люди. Цей день – лише ваш, тому важливо, аби ви почувалися комфортно, не сумували й не забивали голову поганими думками, проблемами.

Раніше ми писали матеріал про 3 річницю шлюбу, яку називають шкіряним весіллям. Дізнавайтесь, чому вона отримала таку назву, який має символізм, як можна відсвяткувати цей день та що подарувати.