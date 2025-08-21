В свой день рождения каждый получает искренние поздравления и пожелания от родных и друзей. А в особый праздник кумы хочется найти особые слова, которые тронут ее сердце.

LifeStyle24 подготовил самые теплые поздравления с днем рождения для кумы, которые вы можете отправить близким. Сохраните их себе заранее и подарите положительные эмоции родным.

Поздравления для кумы с днем рождения: картинки, проза и стихи

Кума, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, успехов, здоровья тебе и твоей семье. Пусть тебе всегда горит зеленый свет, все желания осуществляются, а цель быстрее достигается. Будь самой счастливой в мире!

***

Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе ярких мгновений в жизни, пылкой любви, огромного счастья, и пусть все складывается так, как тебе того хочется.

Поздравление с днем рождения для кумы / Коллаж LifeStyle24

***

З днем народження, кума!

Щоби щаслива ти була,

А ще здорова й молода,

Щоб, як трояндочка, цвіла.

Кохання, ніжності й тепла,

Достатку, злагоди, добра.

Вітаю, кумушко моя!

Хай тебе любить вся сім'я!

***

Кумо, приймай вітання,

Щирі, теплі побажання!

Щоб зросли твої прибутки,

Не торкались серця смутки.

Щоб від радості сміялась,

У минуле не оглядалась.

Щастя, ніжності, тепла,

Від душі бажаю я.

Поздравления с днем рождения для кумы / Коллаж LifeStyle24

Заметим, что на днях уже публиковали поздравления с днем рождения женщине в прозе, картинках и стихах.

***

С днем рождения! Я желаю тебе долголетия, женского счастья, любви, благополучия и поддержки важных людей. А когда все это будет, то и каждый день будет приносить только удовольствие. Кума, желаю всегда держаться достойно. Желаю воплощать все свои мечты. Желаю находить возможности для достижения каждой цели. Желаю всегда оставаться такой красивой, веселой, доброй, открытой и замечательным человеком.

***

С днем рождения, кума! Желаю, чтобы все и всегда было только так, как тебе хочется, желаю никогда не грустить, желаю, чтобы каждый день, как и этот, дарил сладкие поцелуи, важные подарки, яркие улыбки, счастливые мгновения!

Поздравление с днем рождения для кумы / Коллаж LifeStyle24

***

Кумасю рідна наша, мила,

Ми з днем народження тебе,

Вітаємо сердечно, щиро,

І дуже любимо тебе!

Бажаємо тобі здоров'я

Міцного, дужого на вік,

Щоб все завжди було чудово,

Кохав би рідний чоловік!

Щоб в хаті все було, що треба,

Достаток, настрій і тепло,

Щоб в мріях досягала неба,

І мала від людей добро!

Щоб ти завжди була красива,

Гарненька, ніжна, молода,

І кожний день була щаслива,

Бо в серці – рай і теплота!

***

Кума, зі святом тебе вітаю.

Міцного здоров'я тобі бажаю,

Щоб поруч були хороші люди

І щоб удача була повсюди.

Хай сонце тобі світить згори,

Хай радість і сміх будуть завжди

Свій день народження проведи

З тим, з ким хочеш в житті іти.