Поздравления для мамы всегда должны звучать от сердца, ведь именно она заслуживает самые теплые слова и счастливые мгновения. LifeStyle24 подготовил трогательные пожелания для мамы в картинках, прозе и стихах.

Поздравления для мамы с днем рождения: картинки, проза и стихи

Единственную в мире, лучшую и самую родную мою маму поздравляю с днем рождения! Дорогая, желаю тебе крепкого здоровья и вдохновения, радости жизни и желания жить ярко, весело, дышать полной грудью и наслаждаться каждым мгновением. Пусть все тебе удается легко, пусть каждый день будет солнечным и праздничным. Счастья тебе, мама!

***

Моя единственная, дорогая, драгоценная мамочка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе жить долго-долго, быть здоровой и прекрасно себя чувствовать, жить ярко и интересно. Пусть в твоей жизни будут и приключения, и приятные впечатления, и замечательные сюрпризы. Пусть судьба тебе улыбается, а солнышко светит в душе, не угасая. Будь счастливой, моя мама!

Поздравления с днем рождения маме / Коллаж LifeStyle24

***

Матусю, рідненька, зі святом вітаю!

Бадьорості, сил та здоров'я бажаю.

Хай з усмішки твій починається ранок,

Хай буде смачним і корисним сніданок.

Хай день твій проходить спокійно й приємно,

Життя нехай радість приносить щоденно.

Матусю, бажаю удачі й наснаги,

Від рідних й сусідів тепла та уваги.

***

Любу матусю сьогодні вітаю!

В народження день я щиро бажаю

Міцного здоров'я та настрою гарного,

Щасливих світанків та неба безхмарного,

На серці лиш ясної завжди погоди,

Хай ніколи тебе не зустрінуть негоди!

Поздравления с днем рождения маме / Коллаж LifeStyle24

***

С днем рождения, мама! Желаю тебе здоровья, сил, гармонии, красоты, смелости, уверенности и бодрости. Мама, желаю долгой обеспеченной и счастливой жизни. Желаю вдохновения и радости каждый день. Желаю интересных событий и приятных встреч. Мама, пусть твои желания осуществляются, ведь все на свете возможно, надо только верить.

***

Моя дорогая и родная мамочка, моя лучшая мамочка, всем сердцем люблю тебя. Спасибо Богу, что ты у меня есть. С днем рождения, моя мамочка! Здоровья тебе, счастья и сил. Хочу попросить тебя, мама, дарить и дальше такие нужные нам любовь и ласку, которыми ты опекала нас всю жизнь. Низкий поклон тебе, наша именинница.

Поздравление с днем рождения маме / Коллаж LifeStyle24

***

Матусю моя люба, зі святом!

Бажаю щастячка багато,

Здоров'я, радості, добра,

Життя в достатку і тепла.

Збуваються завжди хай мрії,

А поруч будуть люди дорогії.

***

Матусю люба, вітаю зі святом!

Бажаю щиро бід не знати.

Відпочивала, щоб частіше,

Жила ще краще, яскравіше!

Хай радість дім не покидає,

Хай суму серденько не знає.

Достатку, радості здоров'я

Бажаю щиро і з любов'ю.