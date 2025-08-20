Привітання для мами завжди мають звучати від серця, адже саме вона заслуговує на найтепліші слова і найщасливіші миті. LifeStyle24 підготував зворушливі побажання для неньки у картинках, прозі й віршах.

Привітання для мами з днем народження: картинки, проза й вірші

Єдину у світі, найкращу та найріднішу мою матусю вітаю з днем народження! Люба, бажаю тобі міцного здоров'я та наснаги, радощів життя та бажання жити яскраво, весело, дихати на повні груді та насолоджуватись кожною миттю. Нехай все тобі вдається легко, нехай кожен день буде сонячним та святковим. Щастя тобі, мамо!

***

Моя єдина, люба, дорогоцінна матусю! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі жити довго-довго, бути здоровою та чудово почуватися, жити яскраво та цікаво. Нехай у твоєму житті будуть і пригоди, і приємні враження, і чудові сюрпризи. Нехай доля тобі посміхається, а сонечко світить в душі, не згасаючи. Будь щасливою, моя мамо!

Привітання з днем народження мамі / Колаж LifeStyle24

***

Матусю, рідненька, зі святом вітаю!

Бадьорості, сил та здоров'я бажаю.

Хай з усмішки твій починається ранок,

Хай буде смачним і корисним сніданок.

Хай день твій проходить спокійно й приємно,

Життя нехай радість приносить щоденно.

Матусю, бажаю удачі й наснаги,

Від рідних й сусідів тепла та уваги.

***

Любу матусю сьогодні вітаю!

В народження день я щиро бажаю

Міцного здоров'я та настрою гарного,

Щасливих світанків та неба безхмарного,

На серці лиш ясної завжди погоди,

Хай ніколи тебе не зустрінуть негоди!

Привітання з днем народження мамі / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження, мамо! Бажаю тобі здоров'я, сил, гармонії, краси, сміливості, впевненості та бадьорості. Мамо, бажаю довгого забезпеченого та щасливого життя. Бажаю натхнення та радості кожного дня. Бажаю цікавих подій та приємних зустрічей. Мамо, нехай твої бажання здійснюються, адже усе на світі можливо, треба тільки вірити.

***

Моя люба і рідна ненько, моя найкраща матусю, всім серцем люблю тебе. Дякую Богу, що ти в мене є. З днем народження, моя матусю! Здоров'я тобі, щастя і сил. Хочу попросити тебе, мамо, дарувати й далі такі потрібні нам любов і ласку, якими ти опікувала нас все життя. Низький уклін тобі, наша імениннице.

Привітання з днем народження мамі / Колаж LifeStyle24

***

Матусю моя люба, зі святом!

Бажаю щастячка багато,

Здоров'я, радості, добра,

Життя в достатку і тепла.

Збуваються завжди хай мрії,

А поруч будуть люди дорогії.

***

Матусю люба, вітаю зі святом!

Бажаю щиро бід не знати.

Відпочивала, щоб частіше,

Жила ще краще, яскравіше!

Хай радість дім не покидає,

Хай суму серденько не знає.

Достатку, радості здоров'я

Бажаю щиро і з любов'ю.