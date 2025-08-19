LifeStyle24 підготував для вас нові привітання з днем народження жінці, які звучать по-особливому тепло та душевно. У цій добірці ви знайдете все: від ніжних побажань до більш офіційних варіантів, зокрема привітання з днем народження жінці колезі.

А якщо хочеться додати особливої атмосфери свята в листуванні, у пригоді стануть красиві картинки й листівки. До того ж усі побажання ми зібрали українською мовою, адже саме такі слова звучать найбільш щиро. Обирайте своє улюблене зворушливе привітання з днем народження жінці та зробіть цей день незабутнім.

Українські привітання з днем народження жінці: картинки, прозі й вірші

Щиро вітаю з днем народження! Хочу побажати ніколи не зупинятися, сміливо мріяти, швидко діяти, бути впевненою у собі та своїх бажаннях. Нехай кожна мета буде досягнутою завдяки доброму здоров'ю, підтримці люблячих друзів та близьких.

***

Вітаю з днем народження! Бажаю щирого кохання, жіночого щастя, постійного натхнення, неймовірного везіння, чудового настрою. Нехай твоє життя буде сповнене радістю. Нехай твоє серце не знає кривд. Бажаю завжди залишатися неперевершеною жінкою. Бажаю досягати великих успіхів у будь-якій діяльності та в особистих захопленнях.

***

З днем народження вітаю

І найкращого бажаю!

Хай завжди усе збувається

Найкраще, про що бажається.

Здоров'я, миру, щастя, ласки,

Життя, щоб було, наче казка!

Привітання з днем народження жінці / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров'я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

***

З днем ​​народження! Бажаю міцного здоров'я, щастя та миру у твоєму домі, достатку та добробуту, успіхів у роботі, відданих друзів та відмінного настрою. Нехай твої очі завжди світяться від щастя!

***

Вітаю! Нехай твій життєвий корабель пливе без штилів і ураганів. Нехай у нього завжди буде улюблена пристань, де чекають всі, хто тебе люблять і цінують. Де ти можеш відчувати себе в безпеці та теплі. Мрій, живи, борись, перемагай, люби, кохай, плануй, радій. Нехай здоров'я та друзі ніколи не підводять тебе. Посміхайся новому дню і мирному небу.

Привітання з днем народження жінці / Колаж LifeStyle24

***

Жіночого щастя я щиро бажаю,

Здоров'я, наснаги, любові без краю.

Емоцій приємних та гарних сюрпризів,

Дарунків від долі, здійснення капризів.

Уваги ще від протилежної статі,

Щоб квіти щоденно стояли у хаті.

А серце від радощів, щоб тріпотіло,

До мрій своїх, щоб прямувала ти сміливо.

***

З днем народження вітаю,

Побажань багато маю!

Зичу щастя і добра,

Доля, щоб, мов мед, була,

Як шампанське, щоб іскрилась,

А удача – не барилась!

Миру, ласки, теплоти,

Хай буде радість там, де ти!

Привітання з днем народження жінці / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження! Мирного неба, вірних друзів, здоров'я та успіху. Нехай в житті гірчить лиш чорний шоколад, а пахощі кави завжди можна розділити з тими, хто милі твоєму серцю. Нехай мрії та плани здійснюються, а успіх супроводжує по життю. Нехай у твої двері стукають тільки хороші люди, добрі вісті та цікаві події.

***

Вітаємо сьогодні, любимо завжди! Нехай твій дім пахне щастям. Нехай буде безліч приводів для радості. Натхнення і перемог на шляху до мрій. Здоров'я, любові, життєвої сили та енергії, всіх благ та удачі.