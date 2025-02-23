24 Канал підготував привітання з ювілеєм у картинках, прозі й віршах для рідних, друзів і колег. Обов'язково побажайте ювілярам здоров'я, щастя та нових звершень. Також не забудьте провести цей особливий час з іменинниками.

Не пропустіть Найщиріші слова для іменинників: привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах

Привітання з ювілеєм: картинки, проза й вірші

З ювілеєм! Бажаю тобі невичерпної енергії, успіхів у всіх починаннях і міцного здоров'я. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а поруч будуть віддані друзі й кохана родина. Хай кожен новий день приносить радість, натхнення і задоволення від життя!

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Цей день має чарівне походження,

Бо сьогодні твій день народження,

Бажаю, щоб сонце тебе зігрівало,

Люди – усмішку тобі дарували,

Природа здоров'я тобі піднесла,

А ластівка щастя мішок принесла!

А ще романтики, дружби, кохання!

Прийми ж від мене усі ці вітання!

Я знаю, цей день чарівний, не звичайний,

Тож нині здійсняться всі побажання!

Привітання з ювілеєм / Колаж LifeStyle24

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Твій ювілей – не тільки твоє свято,

Радіють всі, і друзі, й рідні теж.

Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров'я, щастя, радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Щастя доля огорта крилом.

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Вітаю вас з прекрасною ювілейною датою! Бажаю життєвої мудрості, добробуту, міцного здоров'я, любові й турботи з боку близьких. Нехай кожен день вашого життя буде яскравим і насиченим, нехай щастя буде віднайдене вами в будь-яких дрібницях.

Привітання з ювілеєм / Колаж LifeStyle24

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З ювілеєм! Бажаю успіху і везіння, стабільності успіху і процвітання, відсутність будь-яких сумнівів у рішеннях і вчинках. Нехай життя дарує масу можливостей, чудових ідей, добрих почуттів, яскравих емоцій, цікавих захоплень і чудових перемог.

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Нехай дарують радість вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай вам рясні колосяться жита,

Джерела б'ють цілющою водою.

Хай друзі щиро в ваш заходять дім,

І буде хліб й до хліба на столі!

Здоров'я й щастя зичим від душі!

Привітання з ювілеєм / Колаж LifeStyle24

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Хочу привітати вас з Днем народження! Сьогодні незвичайна дата, у вас сьогодні ювілей. Тож всі побажання обов'язково повинні здійснитися. Хочу побажати міцного здоров'я, адже його не купиш ні за які гроші, і щастя, бо без нього життя втрачає сенс. Живіть, радійте, нехай все у вас буде добре.

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Вітаю з ювілеєм та з усього серця бажаю добробуту, миру, щастя, вдачі, любові! Нехай цей день запам’ятається посмішками близьких та бажаними подарунками. Нехай для тебе кожен день сяє сонечко натхнення, нехай кожної ночі зірки дарують подорож до мрій. Бажаю міцного здоров'я, безмежних сил та вдалих ідей у будь-якій справі.