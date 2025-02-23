24 Канал подготовил поздравления с юбилеем в картинках, прозе и стихах для родных, друзей и коллег. Обязательно пожелайте юбилярам здоровья, счастья и новых свершений. Также не забудьте провести это особое время с именинниками.

Не пропустите Самые искренние слова для именинников: поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах

Поздравления с юбилеем: картинки, проза и стихи

С юбилеем! Желаю тебе неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья. Пусть удача всегда будет на твоей стороне, а рядом будут преданные друзья и любимая семья. Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновения и удовольствие от жизни!

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Цей день має чарівне походження,

Бо сьогодні твій день народження,

Бажаю, щоб сонце тебе зігрівало,

Люди – усмішку тобі дарували,

Природа здоров'я тобі піднесла,

А ластівка щастя мішок принесла!

А ще романтики, дружби, кохання!

Прийми ж від мене усі ці вітання!

Я знаю, цей день чарівний, не звичайний,

Тож нині здійсняться всі побажання!

Поздравления с юбилеем / Коллаж LifeStyle24

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Твій ювілей – не тільки твоє свято,

Радіють всі, і друзі, й рідні теж.

Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров'я, щастя, радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Щастя доля огорта крилом.

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Поздравляю вас с прекрасной юбилейной датой! Желаю жизненной мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье будет найдено вами в любых мелочах.

Поздравление с юбилеем / Коллаж LifeStyle24

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С юбилеем! Желаю успеха и везения, стабильности успеха и процветания, отсутствие каких-либо сомнений в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и замечательных побед.

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Нехай дарують радість вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай вам рясні колосяться жита,

Джерела б'ють цілющою водою.

Хай друзі щиро в ваш заходять дім,

І буде хліб й до хліба на столі!

Здоров'я й щастя зичим від душі!

Поздравления с юбилеем / Коллаж LifeStyle24

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Хочу поздравить вас с Днем рождения! Сегодня необычная дата, у вас сегодня юбилей. Поэтому все пожелания обязательно должны осуществиться. Хочу пожелать крепкого здоровья, ведь его не купишь ни за какие деньги, и счастья, потому что без него жизнь теряет смысл. Живите, радуйтесь, пусть все у вас будет хорошо.

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Поздравляю с юбилеем и от всего сердца желаю благополучия, мира, счастья, удачи, любви! Пусть этот день запомнится улыбками близких и желанными подарками. Пусть для тебя каждый день сияет солнышко вдохновения, пусть каждую ночь звезды дарят путешествие к мечтам. Желаю крепкого здоровья, безграничных сил и удачных идей в любом деле.