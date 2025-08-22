В день рождения близкого человека хочется сказать не просто теплые слова, а те, что идут от сердца. Важно выразить свои чувства так, чтобы растрогать сердце именинника.

LifeStyle24 подготовил поздравления с днем рождения в прозе и картинках, которые доведут до слез. Поблагодарите именинников за то, что они есть в вашей жизни и делают ее ярче и лучше.

Смотрите также Осуществление всех желаний: искренние поздравления с днем рождения для кумы в картинках и словах

Поздравления с днем рождения своими словами до слез: трогательная проза и красивые картинки

Каждый из нас рождается, чтобы быть счастливым. Для этого нужно найти свое призвание в жизни и следовать по зову сердца. Желаю найти свою дорогу, которая приведет к заветным целям и осуществлению самых смелых желаний. Вдохновения, гармонии и больше радостных событий в жизни! С днем рождения!

***

С Днем рождения! Я благодарю тебя за то, что всегда приходишь на помощь, за веселые встречи, за время проведенное вместе, за теплые слова и невероятные идеи, и конечно, за искреннюю поддержку. Спасибо тебе за тебя!

***

Желаю, чтобы промежуток времени под названием "жизнь" пролетел как можно ярче, с максимальной отдачей и всевозможными незабываемыми моментами. Пусть ангел-хранитель оберегает от капризов неудачи, а счастье станет постоянным спутником, не отставая от тебя ни на шаг! С днем рождения!

***

С днем рождения! Сегодня ты не должна считать годы. Радуйся, что еще один год ты была счастлива, веселая и здоровая. Гордись тем, что о тебе помнят. Цени то, что тебе есть куда расти, к чему стремиться. Восхищать своей красотой. Очаровывать добротой и участием. Поставь себе цель – и к следующему дню рождения ты получишь еще больше радости, ведь все намеченное сбудется. Верь в волшебную силу этого дня и смело загадывай желания!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! От всей души желаю тебе оставаться такой же радостной, женственной, улыбчивой, смелой и жизнерадостной. Чувствовать себя счастливым человеком – значит, иметь возможность любить и радовать себя и окружающих, мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Пусть тебе всегда улыбается удача, а поставленные на ближайшее время цели как можно быстрее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, личностного роста, гармонии в семье, заботы и поддержки близких, солнца в душе и безграничного добра! С праздником тебя, с днем рождения!

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Ранее наша редакция публиковала поздравления с днем рождения маме в картинках и словах.

***

Сегодня день твоего рождения! И я от души тебя поздравляю с твоим днем, с твоим праздником! Конечно, в первую очередь, я желаю тебе здоровья – это самое главное. Потому что все остальное зависит только от тебя. А я точно знаю, что все у тебя обязательно получится. Я желаю тебе успехов во всех твоих делах, радости и счастья! Пусть исполняются все твои самые заветные мечты. Ставь новые цели и непременно достигай их. Пусть твой путь будет легкий, и на нем встречаются лишь мелкие преодолимые препятствия. Пусть будут счастливы все, кого ты любишь и кто тебе дорог. Поздравляю от души и желаю счастья во всем!

***

Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать быть нужным человеком, ведь в этой жизни очень важно, чтобы кто-то без тебя не мог или кому-то было без тебя плохо. Так вот, пусть в твоей жизни будет не один такой человек, который по-настоящему будет в тебе нуждаться. Желаю искренности всех светлых чувств до глубины души, желаю позволять своему сердцу наслаждаться любовью и радостью, желаю упорной борьбы с жизненными препятствиями и нестабильностью, желаю, чтобы после минутной бури наступали счастливые дни спокойного счастья и благополучия.

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

***

Хочется пожелать, чтобы в жизни было много душевных и трогательных моментов, пусть всегда будет плечо, на которое можно положиться и довериться. Пусть самые важные люди всегда будут рядом, а сердце всегда стучит в унисон с сердцами любимых людей.