Иногда несколько добрых слов, сказанных утром, способны сделать день светлее. Именно поэтому пожелания хорошего дня в картинках стали популярным способом поделиться теплом и хорошим настроением.

Яркие и оригинальные изображения точно смогут вызвать улыбку и продемонстрировать положительное отношение с вашей стороны. LifeStyle24 подготовил самые красивые поздравления в картинках и открытках, которые помогут поднять настроение вашим родным и близким с утра.

Пожелания хорошего дня в картинках и открытках

Пожелания хорошего дня / Коллаж LifeStyle24

Прикольные пожелания хорошего дня в прозе

Пусть этот день будет настолько легким и продуктивным. Все задачи пусть сами складываются вместе, а люди вокруг будут доброжелательными. И, конечно, пусть случится какая-то маленькая неожиданная приятность.

***

Пусть сегодняшний день будет похожим на книгу, где каждая страница приносит что-то новое и интересное. Пусть твое настроение не испортят мелочи, а рядом всегда будет тот, кто поддержит. Верю, что он станет по-настоящему удачным!

***

Желаю, чтобы твой день был теплым, как свежее солнце после дождя. Пусть в нем будет место и для работы, и для смеха, и для маленьких радостей. Пусть вечер принесет ощущение, что ты сделала все правильно.

***

Желаю тебе хорошего дня, хороших новостей и радостных событий! Пусть в этот день, и во все остальные, судьба порадует тебя, будет щедрой на приятные подарки и неожиданные милые сюрпризы. Пусть проблемы легко решаются, дела будут успешными, душа улыбается, а сердце неустанно радуется жизни.