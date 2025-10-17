17 октября верующие чтят память святого пророка Осии. Он предсказал многие события, в частности появление Иисуса Христа на свет и Его Воскресение.

В этот день наши предки проводили свободное время дома, потому что боялись выйти на улицу из-за нечистой силы, которая там царила. О запретах и других праздниках 17 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

День памяти пророка Осии

Он жил в VIII веке до Рождества Христова в Израильском царстве, будучи современником пророков Исаии, Михея и Амоса. В те времена многие люди поклонялись идолам и исповедовали язычество. Однако Осия направлял их к правде и разоблачал беззакония жителей Израиля. В частности, предсказывал им большие беды от чужеземцев и переселение в Ассирийский плен. Кроме этого, Осия имел дар пророчества, поэтому предсказал прекращение ветхозаветных жертвоприношений и распространение истинной веры среди людей. Также он предсказал появление Христа на свет, Его возвращение из Египта, Воскресение и победу над смертью. Пророк Осия прожил много лет и умер в глубокой старости, за 820 лет до Рождества Христова. Тело святого похоронили по всем тогдашним традициям в его родном городе.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься тяжелой физической работой.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется мыть голову, потому что тогда рискуете смыть с себя защиту от невзгод.

Нельзя отправляться в дальние путешествия.

