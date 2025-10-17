Какой церковный праздник в пятницу, 17 октября: почему сегодня нельзя мыть голову
- 17 октября верующие чтят память святого пророка Осии, который предсказал появление Иисуса Христа и Его Воскресение.
- В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, сквернословить, конфликтовать, мыть голову и отправляться в дальние путешествия.
17 октября верующие чтят память святого пророка Осии. Он предсказал многие события, в частности появление Иисуса Христа на свет и Его Воскресение.
В этот день наши предки проводили свободное время дома, потому что боялись выйти на улицу из-за нечистой силы, которая там царила. О запретах и других праздниках 17 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти пророка Осии
Он жил в VIII веке до Рождества Христова в Израильском царстве, будучи современником пророков Исаии, Михея и Амоса. В те времена многие люди поклонялись идолам и исповедовали язычество. Однако Осия направлял их к правде и разоблачал беззакония жителей Израиля. В частности, предсказывал им большие беды от чужеземцев и переселение в Ассирийский плен. Кроме этого, Осия имел дар пророчества, поэтому предсказал прекращение ветхозаветных жертвоприношений и распространение истинной веры среди людей. Также он предсказал появление Христа на свет, Его возвращение из Египта, Воскресение и победу над смертью. Пророк Осия прожил много лет и умер в глубокой старости, за 820 лет до Рождества Христова. Тело святого похоронили по всем тогдашним традициям в его родном городе.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься тяжелой физической работой.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется мыть голову, потому что тогда рискуете смыть с себя защиту от невзгод.
- Нельзя отправляться в дальние путешествия.
Что еще отмечают?
- 17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию бедности. Его установила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1992 году. Главная цель – повысить осведомленность людей о проблеме бедности в мире и методах борьбы с ней.
- Также сегодня празднуют Всемирный день донорства и трансплантации органов. Его ежегодно отмечают с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как отмечает Официальный портал Верховной Рады Украины. В этот день напоминают о важности донорства органов и трансплантации как жизненно безальтернативного при многих заболеваниях метода лечения.