Какой церковный праздник в воскресенье, 19 января: почему сегодня нельзя надевать черное

День святого Макария Египетского, который христиане отмечают 19 января, издавна считался особенным не только из-за чествования великого чудотворца. По народным верованиям, этот день открывает возможности для новых начинаний, но требует соблюдения определенных правил: нельзя ссориться, тяжело работать и тому подобное.

Кроме того, наши предки по погоде 19 января предсказывали, какими будут весна и лето. Подробнее обо всем этом – в материале lifestyle 24.

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День памяти Макария Египетского

19 января церковь чтит память Макария Египетского – одного из самых известных христианских святых IV века.

Он родился в Египте в простой христианской семье. Судьба испытала Макария рано – он потерял жену и родителей. После этого решил стать монахом и ушел в пустыню, где учился у старцев-пустынников.

В 40 лет Макарий стал священником и настоятелем монастыря. Люди верили в его способность исцелять больных. Даже когда его сослали на остров к язычникам, он не потерял веры – исцелил там дочь местного жреца, после чего жители острова приняли христианство.

Заметим, что в этот же день православные христиане Украины чтят память других святых: преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, и преподобного Лаврентия Черниговского.

Важно упомянуть, что по народным верованиям, 19 января считается благоприятным днем для новых начинаний, особенно если они направлены на помощь другим.

Что нельзя делать

Народная мудрость предостерегает в этот день от тяжелого физического труда и стрижки волос. "Как пахал на Макара, так и весь год придется", – предупреждает пословица. Также не советуют надевать черное, чтобы не навлечь печали, и особенно отмечают то, что не следует ссориться, сплетничать и отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы

Издавна 19 января наблюдали за природными явлениями, предсказывая будущую погоду: "Солнце и капиж – весна ранняя будет", – говорили предки. Метель предвещала метели на Масленицу, звездное небо – затяжную зиму, а крепкий мороз – теплое лето.