Крім того, наші предки за погодою 19 січня передбачали, якими будуть весна та літо. Детальніше про все це – в матеріалі lifestyle 24.

Цікаво Знайомтесь, 2 знаки зодіаку, які постійно розпочинають нове життя

День пам'яті Макарія Єгипетського

19 січня церква вшановує пам'ять Макарія Єгипетського – одного з найвідоміших християнських святих IV століття.

Він народився в Єгипті у простій християнській родині. Доля випробувала Макарія рано – він втратив дружину та батьків. Після цього вирішив стати ченцем і пішов у пустелю, де навчався у старців-пустельників.

У 40 років Макарій став священиком і настоятелем монастиря. Люди вірили в його здатність зцілювати хворих. Навіть коли його заслали на острів до язичників, він не втратив віри – зцілив там дочку місцевого жерця, після чого жителі острова прийняли християнство.

Зауважимо, що цього ж дня православні християни України вшановують пам'ять інших святих: преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, та преподобного Лаврентія Чернігівського.

Важливо згадати, що за народними віруваннями, 19 січня вважається сприятливим днем для нових починань, особливо якщо вони спрямовані на допомогу іншим.

Що не можна робити

Народна мудрість застерігає цього дня від важкої фізичної праці та стрижки волосся. "Як пахав на Макара, так і весь рік доведеться", – попереджає прислів'я. Також не радять вдягати чорне, щоб не накликати смутку, та особливо наголошують на тому, що не слід сваритися, пліткувати і відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Народні прикмети

Здавна 19 січня спостерігали за природними явищами, передбачаючи майбутню погоду: "Сонце й капіж – весна рання буде", – казали предки. Заметіль віщувала хуртовини на Масницю, зоряне небо – затяжну зиму, а міцний мороз – тепле літо.