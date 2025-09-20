20 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя говорить бранные слова
- 20 сентября верующие чтят память святого великомученика Евстафия.
- В этот день также празднуют День фармацевта в Украине, День города Херсон и Международный день студенческого спорта.
20 сентября верующие чтят память святого великомученика Евстафия. Мужчина был язычником, но впоследствии начал верить в Бога и принял крещение.
В этот день наши предки собирали лук на огороде. О запретах и других праздниках 20 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти великомученика Евстафия
Он был римским военачальником и жил в III-IV веках, во времена правления императоров Тита и Траяна. Сначала Евстафий был язычником и носил имя Плацид. Однако, по преданию, во время охоты он увидел образ распятого Иисуса Христа. Это событие изменило его жизнь, поэтому воин принял крещение вместе с женой Феопистией и двумя сыновьями – Агапием и Феопистом.
Однажды император захотел, чтобы Евстафий принес жертву языческим богам. Впрочем, военачальник открыто исповедовал христианскую веру, поэтому отказался отрекаться от Господа. За это святого вместе с женой и детьми приговорили к смерти. По преданию, они погибли в муках, но их тела остались невредимыми.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется тяжело работать.
- Не следует говорить бранные и оскорбительные слова родным, потому что тогда не помиритесь до конца этого года.
- Не стоит ходить в лес в одиночку.
- Нельзя дарить дорогие подарки.
Что еще отмечают?
- В этом году 20 сентября отмечают День фармацевта в Украине. Его установили в 1999 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – почтить деятельность фармацевтов, которые делают значительный вклад в формирование здорового населения страны. В этот день обычно отмечают медицинских специалистов, проводят тематические конференции и поздравляют специалистов с праздником.
- Также в третью субботу сентября традиционно празднуют День города Херсон. Этот праздник важен для херсонцев, потому что демонстрирует их несокрушимость и устойчивость в условиях борьбы за свою свободу.
- Кроме этого, 20 сентября ежегодно отмечают Международный день студенческого спорта. Его провозгласила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2016 году. В этот день стоит говорить о важности здорового образа жизни и физической активности для студентов.