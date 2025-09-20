В этот день наши предки собирали лук на огороде. О запретах и других праздниках 20 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти великомученика Евстафия

Он был римским военачальником и жил в III-IV веках, во времена правления императоров Тита и Траяна. Сначала Евстафий был язычником и носил имя Плацид. Однако, по преданию, во время охоты он увидел образ распятого Иисуса Христа. Это событие изменило его жизнь, поэтому воин принял крещение вместе с женой Феопистией и двумя сыновьями – Агапием и Феопистом.

Однажды император захотел, чтобы Евстафий принес жертву языческим богам. Впрочем, военачальник открыто исповедовал христианскую веру, поэтому отказался отрекаться от Господа. За это святого вместе с женой и детьми приговорили к смерти. По преданию, они погибли в муках, но их тела остались невредимыми.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется тяжело работать.

Не следует говорить бранные и оскорбительные слова родным, потому что тогда не помиритесь до конца этого года.

Не стоит ходить в лес в одиночку.

Нельзя дарить дорогие подарки.

Что еще отмечают?