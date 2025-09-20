У цей день наші предки збирали цибулю на городі. Про заборони та інші свята 20 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті великомученика Євстафія

Він був римським воєначальником та жив у ІІІ-IV століттях, за часів правління імператорів Тита і Траяна. Спершу Євстафій був язичником і мав ім'я Плацид. Однак, за переказами, під час полювання він побачив образ розіп'ятого Ісуса Христа. Ця подія змінила його життя, тому воїн прийняв хрещення разом із дружиною Феопистією та двома синами – Агапієм і Феопистом.

Одного дня імператор захотів, щоб Євстафій приніс жертву язичницьким богам. Втім, воєначальник відкрито сповідав християнську віру, тому відмовився зрікатися Господа. За це святого разом із дружиною та дітьми засудили на смерть. За переданням, вони загинули у муках, але їх тіла залишилися неушкодженими.

Що не можна робити?

Не рекомендується важко працювати.

Не слід говорити лайливі та образливі слова іншим людям, бо тоді не помиритеся до кінця цього року.

Не варто ходити до лісу наодинці.

Не можна дарувати дорогі подарунки.

Що ще відзначають?