23 августа верующие чтят память святого мученика Луппа Солунского. Он оставался преданным Господу до самой смерти.

В этот день наши предки избегали разговоров с незнакомцами, потому что не хотели привлечь проблемы в семью. О запретах и приметах на 23 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года

День памяти святого мученика Луппа Солунского

Он жил примерно в конце III – начале IV века. Луп служил великомученику Дмитрию Солунскому и присутствовал во время его ухода в вечность. После смерти преподобного слуга забрал его перстень и одежду. Именно эти предметы помогли Лупу совершать чудеса. Известно, что святой разрушал языческие идолы, ведь не желал предавать Господа. Однако за собственные убеждения Лупу пришлось пострадать. Однажды святого осудили на смерть, потому что узнали о его преданности христианству. Так, Луппа убили мечом в 306 году.

Что нельзя делать 23 августа?

Не стоит заниматься уборкой дома.

Не следует отдавать любые вещи из дома, потому что лишитесь собственного счастья.

Нельзя разговаривать с незнакомцами.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то осенью будет тепло.

Если журавли улетают в теплые края, то зима придет рано.

Если брусника уже созрела, то стоит собрать овес.

Если утром жарко, то сентябрь будет теплым.

Что еще отмечают 23 августа?

День Государственного флага Украины. Его ежегодно отмечают 23 августа. Этот государственный праздник установили в 2004 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. В этот день во всех городах страны принято поднимать сине-желтые флаги.