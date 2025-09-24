24 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя мыть голову
- 24 сентября чтят память святой Теклы, которая, услышав проповедь апостола Павла, решила посвятить жизнь служению Богу.
- В этот день не рекомендуется мыть голову, отказывать в помощи, ссориться и одалживать вещи в долг.
24 сентября верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы. Сначала она была язычницей, но, услышав проповедь апостола Павла, решила посвятить жизнь служению Богу.
В этот день наши предки занимались рукоделием, в частности вышиванием и вязанием. О запретах и других праздниках 24 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святой первомученицы Теклы
Она родилась в городе Иконии в богатой семье язычников. Текла отличалась красотой, поэтому многие юноши хотели на ней жениться. Впоследствии 18-летняя девушка получила предложение руки и сердца от одного парня. поэтому уже начала готовиться к замужеству. Однако святая услышала проповедь апостола Павла, из-за чего сразу решила разорвать помолвку и посвятить жизнь служению Господу. Бывший жених Теклы пожаловался правителю города на ученика Христа, который украл у него избранницу. Именно поэтому глава Иконии бросил Павла в тюрьму, а святая начала тайно приходить к апостолу. Впоследствии родители заметили исчезновение своей дочери и начали ее искать. Так, Теклу нашли в тюрьме, но не смогли заставить поклоняться идолам. В связи с этим, святую решили сжечь на костре, однако неожиданно пошел дождь, который потушил пламя и спас женщину. До конца своей жизни Текла скрывалась от язычников и обращала людей в христианство.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется мыть голову, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя одалживать какие-либо вещи в долг.
Что еще отмечают?
- Ежегодно в последнюю среду сентября в США отмечают День женского здоровья и фитнеса. В этом году этот праздник приходится на 24 сентября. В этот день принято говорить о ценности здорового образа жизни для женщин любого возраста, отмечают в National Day Calendar. Кроме этого, американок поощряют заниматься фитнесом и вдохновлять других своим примером.
- В то же время 24 сентября празднуют Всемирный день гориллы. Этот праздник установили в 2017 году по инициативе благотворительной организации Dian Fossey Gorilla Fund. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей об этом виде животных и угрозы, с которыми гориллы сталкиваются ежедневно.