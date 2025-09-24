В этот день наши предки занимались рукоделием, в частности вышиванием и вязанием. О запретах и других праздниках 24 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святой первомученицы Теклы

Она родилась в городе Иконии в богатой семье язычников. Текла отличалась красотой, поэтому многие юноши хотели на ней жениться. Впоследствии 18-летняя девушка получила предложение руки и сердца от одного парня. поэтому уже начала готовиться к замужеству. Однако святая услышала проповедь апостола Павла, из-за чего сразу решила разорвать помолвку и посвятить жизнь служению Господу. Бывший жених Теклы пожаловался правителю города на ученика Христа, который украл у него избранницу. Именно поэтому глава Иконии бросил Павла в тюрьму, а святая начала тайно приходить к апостолу. Впоследствии родители заметили исчезновение своей дочери и начали ее искать. Так, Теклу нашли в тюрьме, но не смогли заставить поклоняться идолам. В связи с этим, святую решили сжечь на костре, однако неожиданно пошел дождь, который потушил пламя и спас женщину. До конца своей жизни Текла скрывалась от язычников и обращала людей в христианство.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется мыть голову, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя одалживать какие-либо вещи в долг.

Что еще отмечают?