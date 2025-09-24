У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням. Про заборони й інші свята 24 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святої первомучениці Текли

Вона народилася у місті Іконії у заможній родині язичників. Текла відзначалася красою, тому багато юнаків хотіли з нею одружитися. Згодом 18-річна дівчина отримала пропозицію руки та серця від одного хлопця. тому вже почала готуватися до заміжжя. Однак свята почула проповідь апостола Павла, через що одразу вирішила розірвати заручини та присвятити життя служінню Господу. Колишній наречений Текли поскаржився правителю міста на учня Христа, який вкрав у нього обраницю. Саме тому очільник Іконії кинув Павла до в'язниці, а свята почала таємно приходити до апостола. Згодом батьки помітили зникнення своєї доньки та почали її шукати. Так, Теклу знайшли у в'язниці, але не змогли змусити поклонятися ідолам. У зв'язку з цим, святу вирішили спалити на вогнищі, проте несподівано пішов дощ, який загасив полум'я та врятував жінку. До кінця свого життя Текла переховувалася від язичників та навертала людей до християнства.

Що не можна робити?

Не рекомендується мити голову, бо тоді привабите увагу нечистої сили.

Не слід відмовляти в допомозі нужденним.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна позичати будь-які речі в борг.

