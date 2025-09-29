Укр Рус
  • 29 сентября верующие чтят память святого преподобного Кириака, который вел строгий образ жизни и исцелял людей молитвой.
  • В этот день не рекомендуется совершать дорогие покупки, развлекаться, ссориться, спорить с близкими и заниматься уборкой.

29 сентября верующие чтят память святого преподобного Кириака, отшельника Палестинского. Он придерживался строгого образа жизни и исцелял людей молитвой.

В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из мяса птицы. О запретах и других праздниках 29 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти преподобного Кириака

Он родился в Карфагене в семье священника. Еще в детстве Кириак полюбил изучать Священное Писание, поэтому в 18-летнем возрасте оставил родной дом и отправился в Иерусалим. Там парень посетил святые места и поселился в монастыре. Через 19 лет святого рукоположили в диакона, после чего тот долгие десятилетия провел в Сукийском монастыре преподобного Харитона. Достигнув 70-летнего возраста Кириак избрал еще более строгий образ жизни. Так, мужчина уединился в пустынях Палестины, где питался только травами, которые молитвой делал пригодными для потребления. В то же время Кириак неоднократно исцелял людей, поэтому быстро стал известным. Последние годы жизни он провел в пещере святого Харитона, где и отошел ко Господу в возрасте 109 лет.

Что нельзя делать?

  • Не следует развлекаться и веселиться.
  • Нельзя ссориться и спорить с близкими.
  • Не рекомендуется заниматься уборкой дома
  • Не стоит совершать дорогие покупки, потому что привлечете трудности в жизнь.

Что еще отмечают?

  • Ежегодно 29 сентября в Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра. Именно в этот день в 1941 году нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения в урочище. За два дня погибло более 33 тысяч человек, как отмечают в Украинском институте национальной памяти. Всего в Бабьем Яру уничтожили десятки тысяч евреев, ромов, военнопленных и украинцев. Эта трагедия стала одним из крупнейших символов Холокоста в Европе.
  • Также сегодня празднуют День отоларинголога. В этот день стоит поздравить врачей, которые специализируются на заболеваниях ушей, горла и носа.