Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Яке церковне свято у понеділок, 29 вересня: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки
29 вересня, 06:30
2

Яке церковне свято у понеділок, 29 вересня: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 29 вересня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріака, який вів суворий спосіб життя і зцілював людей молитвою.
  • Цього дня не рекомендується здійснювати дорогі покупки, розважатися, сваритися, сперечатися з близькими та займатися прибиранням.

29 вересня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріака, відлюдника Палестинського. Він дотримувався суворого способу життя та зцілював людей молитвою.

У цей день наші предки готували різноманітні страви з м'яса птиці. Про заборони й інші свята 29 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

День пам'яті преподобного Киріака

Він народився в Карфагені в родині священника. Ще у дитинстві Киріак полюбив вивчати Святе Письмо, тому у 18-річному віці залишив рідний дім і вирушив до Єрусалима. Там хлопець відвідав святі місця та оселився в монастирі. Через 19 років святого висвятили на диякона, після чого той довгі десятиліття провів у Сукійському монастирі преподобного Харитона. Досягнувши 70-річного віку Киріак обрав ще суворіший спосіб життя. Так, чоловік усамітнився в пустелях Палестини, де харчувався лише травами, які молитвою робив придатними для споживання. Водночас Киріак неодноразово зцілював людей, тому швидко став відомим. Останні роки життя він провів у печері святого Харитона, де й відійшов до Господа у віці 109 років.

Що не можна робити?

  • Не слід розважатися та веселитися.
  • Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
  • Не рекомендується займатися прибиранням вдома
  • Не варто здійснювати дорогі покупки, бо привабите труднощі в життя.

Що ще відзначають?

  • Щороку 29 вересня в Україні вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році нацисти почали масові розстріли єврейського населення в урочищі. За два дні загинуло понад 33 тисячі людей, як зазначають в Українському інституті національної пам'яті. Загалом у Бабиному Яру знищили десятки тисяч євреїв, ромів, військовополонених та українців. Ця трагедія стала одним із найбільших символів Голокосту в Європі.
  • Також сьогодні святкують День отоларинголога. У цей день варто привітати лікарів, які спеціалізуються на захворюваннях вух, горла й носа.