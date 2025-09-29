У цей день наші предки готували різноманітні страви з м'яса птиці. Про заборони й інші свята 29 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Киріака

Він народився в Карфагені в родині священника. Ще у дитинстві Киріак полюбив вивчати Святе Письмо, тому у 18-річному віці залишив рідний дім і вирушив до Єрусалима. Там хлопець відвідав святі місця та оселився в монастирі. Через 19 років святого висвятили на диякона, після чого той довгі десятиліття провів у Сукійському монастирі преподобного Харитона. Досягнувши 70-річного віку Киріак обрав ще суворіший спосіб життя. Так, чоловік усамітнився в пустелях Палестини, де харчувався лише травами, які молитвою робив придатними для споживання. Водночас Киріак неодноразово зцілював людей, тому швидко став відомим. Останні роки життя він провів у печері святого Харитона, де й відійшов до Господа у віці 109 років.

Що не можна робити?

Не слід розважатися та веселитися.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується займатися прибиранням вдома

Не варто здійснювати дорогі покупки, бо привабите труднощі в життя.

