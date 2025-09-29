У цей день наші предки готували різноманітні страви з м'яса птиці. Про заборони й інші свята 29 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025
День пам'яті преподобного Киріака
Він народився в Карфагені в родині священника. Ще у дитинстві Киріак полюбив вивчати Святе Письмо, тому у 18-річному віці залишив рідний дім і вирушив до Єрусалима. Там хлопець відвідав святі місця та оселився в монастирі. Через 19 років святого висвятили на диякона, після чого той довгі десятиліття провів у Сукійському монастирі преподобного Харитона. Досягнувши 70-річного віку Киріак обрав ще суворіший спосіб життя. Так, чоловік усамітнився в пустелях Палестини, де харчувався лише травами, які молитвою робив придатними для споживання. Водночас Киріак неодноразово зцілював людей, тому швидко став відомим. Останні роки життя він провів у печері святого Харитона, де й відійшов до Господа у віці 109 років.
Що не можна робити?
- Не слід розважатися та веселитися.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується займатися прибиранням вдома
- Не варто здійснювати дорогі покупки, бо привабите труднощі в життя.
Що ще відзначають?
- Щороку 29 вересня в Україні вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році нацисти почали масові розстріли єврейського населення в урочищі. За два дні загинуло понад 33 тисячі людей, як зазначають в Українському інституті національної пам'яті. Загалом у Бабиному Яру знищили десятки тисяч євреїв, ромів, військовополонених та українців. Ця трагедія стала одним із найбільших символів Голокосту в Європі.
- Також сьогодні святкують День отоларинголога. У цей день варто привітати лікарів, які спеціалізуються на захворюваннях вух, горла й носа.