4 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя праздновать свадьбу
- 4 октября верующие чтят память святого священномученика Ерофея, который проповедовал христианство в Афинах.
- Сегодня нельзя праздновать свадьбы и сплетничать, а также отмечают День Запорожья, Черновцов и Всемирный день животных.
4 октября верующие чтят память святого священномученика Ерофея. Он проповедовал христианство и способствовал утверждению веры в Афинах.
В этот день наши предки делали настойки из лекарственных трав на зиму. О запретах и других праздниках 4 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти священномученика Ерофея
Он принадлежит к числу древнейших христианских епископов и мучеников. По преданию, он был членом афинского ареопага – высшего судебного органа, состоявшего из самых уважаемых и образованных граждан. Жизнь Ерофея изменилась после проповеди апостола Павла в Афинах. Тогда святой вместе с Дионисием Ареопагитом принял христианскую веру, отказавшись от языческих убеждений. Апостол Павел рукоположил Ерофея в сан епископа, поручив заботиться о молодой афинской христианской общине.
Что интересно, святой присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы в Иерусалиме.
Вплоть до самой смерти Ерофей проповедовал христианство и способствовал утверждению веры в Афинах. За свои убеждения он подвергся гонениям и, по преданию, принял мученическую смерть в І веке.
Что нельзя делать?
- Не следует сплетничать, завидовать и злословить.
- Не рекомендуется говорить с незнакомыми людьми.
- Нельзя праздновать свадьбу, потому что тогда супружеская жизнь не будет счастливой.
- Не стоит ходить в лес в одиночку.
Что еще отмечают?
- В первые выходные октября в Украине традиционно отмечают День Запорожья и Черновцов. В этом году он приходится на 4 – 5 октября. Что интересно, с момента первого упоминания города Черновцы прошло 617 лет, а с основания Запорожья – 255 лет.
- Также 4 октября празднуют Всемирный день животных. Его основал писатель и зоозащитник Генрих Циммерман в 1925 году, как отмечает World Animal Day. Главная цель праздника – увеличить осведомленность людей об условиях, в которых ныне живут животные.