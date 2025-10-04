4 октября верующие чтят память святого священномученика Ерофея. Он проповедовал христианство и способствовал утверждению веры в Афинах.

В этот день наши предки делали настойки из лекарственных трав на зиму. О запретах и других праздниках 4 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Ерофея

Он принадлежит к числу древнейших христианских епископов и мучеников. По преданию, он был членом афинского ареопага – высшего судебного органа, состоявшего из самых уважаемых и образованных граждан. Жизнь Ерофея изменилась после проповеди апостола Павла в Афинах. Тогда святой вместе с Дионисием Ареопагитом принял христианскую веру, отказавшись от языческих убеждений. Апостол Павел рукоположил Ерофея в сан епископа, поручив заботиться о молодой афинской христианской общине.

Что интересно, святой присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы в Иерусалиме.

Вплоть до самой смерти Ерофей проповедовал христианство и способствовал утверждению веры в Афинах. За свои убеждения он подвергся гонениям и, по преданию, принял мученическую смерть в І веке.

Что нельзя делать?

Не следует сплетничать, завидовать и злословить.

Не рекомендуется говорить с незнакомыми людьми.

Нельзя праздновать свадьбу, потому что тогда супружеская жизнь не будет счастливой.

Не стоит ходить в лес в одиночку.

Что еще отмечают?