Сегодня, 11 июля, Ретроградный Меркурий завершает свое движение. Многие ожидают облегчения, однако для некоторых именно этот момент может стать началом непростого периода.

Телец, Близнецы и Стрелец, не спешите с важными решениями, дважды проверяйте информацию и избегайте больших финансовых шагов, пишет LifeStyle24.

Телец

Финансовые трудности или внезапные расходы выбьют этот знак из колеи. Ближайшие дни после окончания Ретроградного Меркурия не лучшие для покупок или инвестиций, даже если предложение кажется выгодным.

Близнецы

Волны ретроградной фазы будут ощущаться еще определенный период времени. Приготовьтесь к недоразумениям с людьми, от которых вы зависите, а также ожидайте проблем с электронными принадлежностями. Астрологи рекомендуют подождать несколько дней, чтобы энергия стабилизировалась.

Стрелец

Импульсивность может сыграть со Стрельцами злую шутку. В ближайшее время рискуете сделать шаг, о котором впоследствии пожалеете. Старайтесь держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации.

