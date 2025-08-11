Кто-то сегодня отправится в незапланированную командировку, а кто-то захочет вернуть старые долги. Полный гороскоп для всех знаков зодиака читайте далее на LifeStyle24.

Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа для Овнов

Сегодня у Овнов будет много разговоров, однако стоит хорошо обдувать все, что говорите. Есть риск того, что не поймете с собеседниками, из-за чего будете иметь проблемы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 августа для Тельцов

У Тельцов впереди стрессовый день. Источником негативных эмоций могут стать домашние дела. Чтобы отвлечься от негатива, вечером уделите время себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 августа для Близнецов

Ретроградный Меркурий завершится очень позитивно для Близнецов. Этот период поможет вам наладить отношения с близкими. Однако необходимо быть осторожными в вопросах, касающихся финансов, ведь возможны масштабные траты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 августа для Раков

У Раков сегодня будет благоприятный день для завершения всех рабочих задач. Однако не спешите, чтобы не допустить фатальных ошибок. Делайте все четко и взвешенно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 11 августа для Львов

Львам сегодня вернут все долги, а на работе покажете отличный результат, который удивит не только руководство, но и вас самих.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа для Дев

Девам сегодня стоит сосредоточиться на своих целях и побыть наедине с мыслями. Будьте бдительны со своим окружением, поскольку вас захотят ввести в заблуждение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 августа для Весов

У Весов сегодня благоприятный день для отказа от вредных привычек. Если решитесь на это в Ретроградный Меркурий, то легко и быстро сможете избавиться от пристрастий, которые вредят вашему здоровью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа для Скорпионов

Скорпионам сегодня может казаться, что все зря и в том, что делают, нет смысла, мало это не так. Старайтесь сохранять позитив, ведь совсем скоро ситуация улучшится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа для Стрельцов

Завершение Ретроградного Меркурия очень положительно повлияет на личную жизнь Стрельцов. Вас ожидают положительные новости.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 августа для Козерогов

А вот у Козерогов наоборот могут быть конфликты с родственниками. Внимательно относитесь к чувствам близких людей, чтобы не ранить их.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 августа для Водолеев

Водолеи сегодня отправятся в незапланированную командировку. Однако не стоит расстраиваться, ведь в этой поездке вы не только поработайте, но и будете иметь время для отдыха.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 августа для Рыб

Рыбы сегодня захотят вернуть старые долги. Если есть возможность – делайте это, не задумываясь. Это поможет вам наконец-то расслабиться.