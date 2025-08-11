Кто-то сегодня отправится в незапланированную командировку, а кто-то захочет вернуть старые долги. Полный гороскоп для всех знаков зодиака читайте далее на LifeStyle24.

Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 11 августа для Овнов

Сегодня у Овнов будет много разговоров, однако стоит хорошо обдувать все, что говорите. Есть риск того, что не поймете с собеседниками, из-за чего будете иметь проблемы.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 11 августа для Тельцов

У Тельцов впереди стрессовый день. Источником негативных эмоций могут стать домашние дела. Чтобы отвлечься от негатива, вечером уделите время себе.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 11 августа для Близнецов

Ретроградный Меркурий завершится очень позитивно для Близнецов. Этот период поможет вам наладить отношения с близкими. Однако необходимо быть осторожными в вопросах, касающихся финансов, ведь возможны масштабные траты.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 11 августа для Раков

У Раков сегодня будет благоприятный день для завершения всех рабочих задач. Однако не спешите, чтобы не допустить фатальных ошибок. Делайте все четко и взвешенно.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 11 августа для Львов

Львам сегодня вернут все долги, а на работе покажете отличный результат, который удивит не только руководство, но и вас самих.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 11 августа для Дев

Девам сегодня стоит сосредоточиться на своих целях и побыть наедине с мыслями. Будьте бдительны со своим окружением, поскольку вас захотят ввести в заблуждение.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 11 августа для Весов

У Весов сегодня благоприятный день для отказа от вредных привычек. Если решитесь на это в Ретроградный Меркурий, то легко и быстро сможете избавиться от пристрастий, которые вредят вашему здоровью.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 11 августа для Скорпионов

Скорпионам сегодня может казаться, что все зря и в том, что делают, нет смысла, мало это не так. Старайтесь сохранять позитив, ведь совсем скоро ситуация улучшится.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 11 августа для Стрельцов

Завершение Ретроградного Меркурия очень положительно повлияет на личную жизнь Стрельцов. Вас ожидают положительные новости.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 11 августа для Козерогов

А вот у Козерогов наоборот могут быть конфликты с родственниками. Внимательно относитесь к чувствам близких людей, чтобы не ранить их.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 11 августа для Водолеев

Водолеи сегодня отправятся в незапланированную командировку. Однако не стоит расстраиваться, ведь в этой поездке вы не только поработайте, но и будете иметь время для отдыха.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 11 августа для Рыб

Рыбы сегодня захотят вернуть старые долги. Если есть возможность – делайте это, не задумываясь. Это поможет вам наконец-то расслабиться.