Астрологи прогнозируют, что уже в этом месяце попрощаться с нынешней работой и строить карьеру в другом месте придется двум знакам зодиака, пишет LifeStyle 24.

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Кто в августе может потерять работу?

Стрелец

Особенно пострадают те представители знака зодиака, которые давно чувствовали, что не на своем месте, но боялись что-то менять. Потеря рабочего места может быть внезапной. Это может быть сокращение, смена руководства или личное решение уволиться. Но эти изменения будут для вас к лучшему.

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Козерог

Рожденные под этим знаком зодиака очень амбициозные и целеустремленные люди, поэтому конфликт на работе или увольнение может быть болезненным для них. Вы привыкли все контролировать, однако август может это изменить. Причиной потери работы может стать конфликт интересов, несправедливость, эмоциональное выгорание. Но помните, что это начало нового пути, который приведет вас к желаемому успеху.

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Не бойтесь что-то менять, если чувствуете усталость. Иногда потеря работы – это путь к чему-то новому, о чем давно мечтали.