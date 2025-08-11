Хтось сьогодні відправиться у незаплановане відрядження, а хтось захоче повернути старі борги. Повний гороскоп для всіх знаків зодіаку читайте далі на LifeStyle24.

Важливо Ці знаки зодіаку можуть втратити роботу вже до кінця літа: чи є ви серед них

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 11 серпня для Овнів

Сьогодні в Овнів буде багато розмов, однак варто добре обдувати все, що кажете. Є ризик того, що не порозумієтесь зі співрозмовниками, через що матимете проблеми.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 11 серпня для Тельців

У Тельців попереду стресовий день. Джерелом негативних емоцій можуть стати домашні справи. Щоб відволіктися від негативу, ввечері приділіть час собі.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 11 серпня для Близнюків

Ретроградний Меркурій завершиться дуже позитивно для Близнюків. Цей період допоможе вам налагодити стосунки з близькими. Однак необхідно бути обережними у питаннях, що стосуються фінансів, адже можливі масштабні витрати.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 11 серпня для Раків

У Раків сьогодні буде сприятливий день для завершення всіх робочих завдань. Однак не поспішайте, щоб не допуститись фатальних помилок. Робіть усе чітко й виважено.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 11 серпня для Левів

Левам сьогодні повернуть всі борги, а на роботі покажете відмінний результат, який здивує не лише керівництво, а й вас самих.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 11 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто зосередитися на своїх цілях і побути наодинці з думками. Будьте пильні зі своїм оточенням, оскільки вас захочуть ввести в оману.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 11 серпня для Терезів

У Терезів сьогодні сприятливий день для відмови від шкідливих звичок. Якщо наважитесь на це у Ретроградний Меркурій, то легко і швидко зможете позбутися пристрастей, які шкодять вашому здоров'ю.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 11 серпня для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні може здаватися, що все даремно і в тому, що роблять, немає сенсу, мале це не так. Намагайтеся зберігати позитив, адже зовсім скоро ситуація покращиться.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 11 серпня для Стрільців

Завершення Ретроградного Меркурія дуже позитивно вплине на особисте життя Стрільців. На вас очікують позитивні новини.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 11 серпня для Козорогів

А ось у Козорогів навпаки можуть бути конфлікти з родичами. Уважно ставтеся до почуттів близьких людей, щоб не ранити їх.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 11 серпня для Водоліїв

Водолії сьогодні відправляться у незаплановане відрядження. Однак не варто засмучуватися, адже в цій поїздці ви не лише попрацюйте, а й будете мати час для відпочинку.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 11 серпня для Риб

Риби сьогодні захочуть повернути старі борги. Якщо є можливість – робіть це, не задумуючись. Це допоможе вам нарешті розслабитися.